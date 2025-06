Das iPhone 15 Pro Max mit Vertrag ist ein echter Sparfuchs-Knaller. Auch 2025 ist das Flaggschiff noch relativ mächtig. Dafür aber bedeutend günstiger als zu Release im Herbst 2023. In der besonders sparsamen Kombi mit Handytarif ist das Smartphone aber vielerorts vergriffen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Apple-Handy noch finden könnt.

Hinweis: Für das iPhone 15 Pro Max ist ein Nachfolger bereits erhältlich: Hier sind alle Details zum iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max mit Vertrag: Angebote auf einen Blick

Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, wo ihr das Top-Smartphone noch mit Handytarif bekommt – groß ist die Auswahl allerdings nicht mehr. Als Alternative könnt ihr euch das Modell auch im Laden sichern – und den Tarif beispielsweise über die aktuelle Blau-Aktion günstig abschließen.

Apple iPhone 15 Pro Max Freie Netzwahl

Über 500 € beim Kauf sparen Gomibo ist einer der größten Händler in den Niederlanden Gomibo ist einer der größten Händler in den Niederlanden ab 19,99 € Gomibo inkl. Top-Tarif (20 GB)

Anzahlung frei wählbar ab 39,95 € Telekom Ohne Vertrag ab 1179 € Cyberport

Edles Design trifft Premium-Leistung: iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 15 Pro Max gehört trotz des Alters immer noch zu den hochwertigsten und leistungsstärksten Apple-Handys. Das beginnt schon beim Gehäuse: Statt Edelstahl setzt Apple hier auf eine schicke Titan-Legierung, die dem Gerät Premiumfeeling verleiht – und das Gewicht verringert.

Das 6,7 Zoll große Super Retina XDR Display zeigt Inhalte gestochen scharf und flüssig – dank ProMotion mit bis zu 120 Hz. Der A17 Pro Chip sorgt für einen flüssigen Betrieb, sei es beim Zocken, beim Videoschnitt oder im Alltag. Auch Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro Max verfügbar.

Fotobegeisterte kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Die Triple-Kamera mit 48-MP-Hauptobjektiv, Teleobjektiv mit 5x optischem Zoom und Ultraweitwinkel liefert starke Bilder und Clips – bei Tag wie bei Nacht. Selbst Profis können mit dem iPhone 15 Pro Max Videos im ProRes-Format aufnehmen.

iPhone 15 Pro Max versus iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max versus iPhone 16 Pro Max Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 19,99 € Gomibo ab 39,95 € Telekom ab 1179 € Cyberport nur 49,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 1259,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2796x1290 Pixel 2868x1320 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Ceramic Shield Maße Größe 159.9x76.7x8.3 mm 163x77.6x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Natur, Blau, Weiß, Schwarz Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Gold Gewicht 221 g 227 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz A17 Pro Apple A18 Pro Taktrate Bis zu 3.7 GHz 4.04 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256/512/1024 GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 4685 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 29 h Videowiedergabe: bis zu 33 h Wireless Charging Ja, bis zu 25 W h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 17 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Update-Zeitraum bis mindestens 2029 Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1499 Euro (UVP)

Warum sich das iPhone 15 Pro Max mit Vertrag lohnt

Im Laden gekauft reißt das iPhone 15 Pro Max ein ordentliches Loch ins Budget. Kombiniert ihr das Gerät aber mit einem passenden Mobilfunkvertrag, sieht die Rechnung meist besser aus.

Provider bieten euch oft attraktive Angebote mit zinsfreier Ratenzahlung – teilweise sogar günstiger als ein Ratenkauf im Elektrofachhandel. Und die monatliche Zahlung enthält nicht nur das iPhone, sondern auch einen Handytarif, der zu euren Bedürfnissen passt. Je nach Angebot bekommt ihr das Top-Handy somit für nur einen Euro Anzahlung. Bei einigen Deals fällt die Anzahlung aber auch höher aus (und die monatlichen Raten sind dafür niedriger). In beiden Fällen habt ihr Sparpotenzial. Entscheidet euch vor allem für das Angebot, das ideal zu eurem Budget passt.

Mit dem richtigen Vertrag nutzt ihr Features wie 5G-Netz oder die eSIM (anstelle der klassischen SIM). Und wenn mal etwas klemmt – ob beim Netz oder am Gerät – habt ihr mit dem Provider einen einzelnen Ansprechpartner für alle Belange.

Die Kamera des iPhone 15 Pro (Max) ist immer noch top (© 2024 Apple )

Tipp: Den richtigen Tarif für das iPhone 15 Pro Max finden

Beim Tarifvergleich lohnt es sich, genau hinzuschauen. Achtet nicht nur auf das Datenvolumen, sondern auch auf folgende Aspekte:

Surfen auf der Überholspur

Bei vielen günstigen Tarifen surft ihr mit maximal 50 MBit/s durchs Netz – das reicht zum Scrollen, Chatten und Streamen. Noch mal spürbar schneller wird es aber für euch, wenn ihr direkt bei Vodafone, o2 oder Telekom den Tarif bucht. Hier sind bis zu 300 MBit/s drin. Wer sich dafür entscheidet, genießt übrigens eine höhere Netzpriorität. Heißt: Ist das Mobilfunknetz an eurem Standort stark ausgelastet, surft ihr stabiler und flotter als Nutzer mit einem günstigen Discounter-Tarif.

Mehr rausholen mit Kombi-Deals

Die großen Anbieter sind zwar oft ein bisschen teurer, aber dafür gibt’s dort auch mehr. Wenn ihr zum Beispiel euren Handyvertrag und das Festnetz-Internet zuhause beim gleichen Anbieter abschließt, gibt’s häufig satte Rabatte. Im Zweifel kann sich diese Kombi finanziell mehr lohnen als ein Discounter-Tarif. Und je nach Anbieter kommen noch Extras dazu – das kann sich also richtig lohnen. Die Vorteile von o2 etwa findet ihr hier.

Tarif mit 5G+

Auch bei vielen günstigen Discounter-Tarifen ist 5G mittlerweile dabei. Auch wer wenig zahlt, kann den neuen Standard also bereits nutzen. Das sogenannte "5G Standalone" (auch "5G+" genannt) ist bislang aber noch exklusiv über die Provider erreichbar. Habt ihr das Feature einmal aktiviert, reduziert das den Akkuverbrauch im mobilen Netz und lässt euch noch schneller surfen. Hier findet ihr mehr Infos zu 5G Standalone.

Netz ist nicht gleich Netz – schaut auf eure Region

Nur weil ein Anbieter im Netztest erstklassig abschneidet, heißt das nicht, dass bei euch zuhause alles perfekt läuft. Die großen Drei – Telekom, o2 und Vodafone – haben inzwischen alle ein recht starkes Netz. Aber vor allem im ländlichen Raum kommt die Qualität eures Netzempfangs darauf an, wo ihr wohnt. Prüft also vorab, wie es genau in eurer Gegend aussieht – z. B. über die Netzkarten auf den jeweiligen Anbieter-Websites.

Bei Top-Handys optional möglich: länger abbezahlen

Viele Verträge laufen über 24 Monate – aber manche Anbieter geben euch auch die Option auf 36 Monate. Gerade beim iPhone 15 Pro Max ist das eine Überlegung wert. Ihr zahlt dann zwar länger, aber pro Monat weniger. Und das Gerät macht dank hoher Performance und Apples langfristigen Softwareupdates locker drei Jahre mit.

Wichtig zu wissen: Nach 24 Monaten könnt ihr euren Tarif trotzdem kündigen oder wechseln, wenn ihr etwas besseres findet.

Alternative: iPhone 16 Pro Max mit Vertrag

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Top-Kamera, Riesen-Display, High-End-Leistung: Beim iPhone 16 Pro Max erwartet euch eines der besten Handys 2025. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Max Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion nur 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75+ GB) ab 49,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1259,00 € Amazon

Fazit: Profitiert vom iPhone 15 Pro Max mit Vertrag

Das iPhone 15 Pro Max ist schon seit Herbst 2023 erhältlich – und inzwischen sind die Preise deutlich gefallen. Kombi-Angebote mit Vertrag machen das Flaggschiff nochmal attraktiver.

Wer also auf der Suche nach einem leistungsstarken Handy ist und dabei clever sparen möchte, sollte nicht zu lange zögern. Denn besonders gute Deals sind oft schnell weg – vor allem rund um Monatsanfang und -ende.

Apple bietet das iPhone 15 Pro Max zudem nicht mehr offiziell an. Die aktuellen Angebote sind demnach Restposten, die jederzeit vergriffen sein können.

Lese-Tipp: Lohnt sich das iPhone 15 Pro noch?

Apple iPhone 15 Pro Max Freie Netzwahl

Über 500 € beim Kauf sparen Gomibo ist einer der größten Händler in den Niederlanden Gomibo ist einer der größten Händler in den Niederlanden ab 19,99 € Gomibo inkl. Top-Tarif (20 GB)

Anzahlung frei wählbar ab 39,95 € Telekom Ohne Vertrag ab 1179 € Cyberport

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht