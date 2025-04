Welches Netz ist besser – o2 oder Vodafone? Diese Frage stellen sich auf der Suche nach einem neuen Vertrag sicherlich einige von euch. Wir haben deshalb beide Anbieter verglichen und geben euch einen Überblick über das Netz und die Tarifleistungen, die ihr erwarten könnt.

Inhaltsverzeichnis

Ihr habt bereits eine Vorauswahl getroffen und wollt entweder einen Vertrag bei o2 oder Vodafone abschließen. Nachfolgend haben wir deshalb beide Anbieter in folgenden zwei Aspekten für euch verglichen:

Wie schneiden o2 und Vodafone in großen Netztests ab, und welche Tarifleistungen sowie Zusätze bieten die beiden Netzbetreiber beim Abschluss eines Vertrags?

Kurzübersicht: Vodafone oder o2?

Alle relevanten Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben wir für euch hier zusammengefasst. Damit es übersichtlich bleibt, haben wir die Liste in Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgeteilt.

Gemeinsamkeiten:

Beide Provider bieten bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit.

Beide Provider schneiden in Netztests ähnlich gut ab. Vodafone aber etwas besser.

Beide Provider bieten 5G+ (aktivierbar über App des jew. Providers).

Beide Provider bieten SMS- und Telefonie-Flat sowie EU Roaming.

Beide Provider bieten Kombi-Vorteile (sparen auf Festnetz-Internet oder weitere Handytarife).

Beide Provider bieten Vorteile für junge Leute (mehr Datenvolumen und/oder Rabatt auf Tarifpreis).

Beide Provider bieten ein Vorteils-Portal (o2 Priority und Vodafone Happy).

Unterschiede:

o2 ist günstiger.

o2 bietet "PayStop": Ist das Handy abbezahlt, zahlt ihr nur noch den Tarif. Bei Vodafone bleibt die Handyzuzahlung so lange bestehen, bis ihr selbst aktiv werdet.

o2 bietet mehr Sonderangebote und Bundles (etwa iPhone 16 Pro Max inkl. AirPods Pro 2)

o2 ermöglicht optional Abbezahlen des Handys über 36 statt 24 Monate (günstigere Raten).

o2 erlaubt Wunschtermin für Tarif-Start (bis zu 90 Tage).

Vodafone bietet das GigaDepot (lässt euch nicht verbrauchtes Datenvolumen in den Folgemonat mitnehmen).

Vodafone bietet häufig Cashback bei Rufnummermitnahme.

o2-Tarife: Aktuelle Preise im Überblick

Vodafone- und o2-Netz im Vergleich: Das sagen die Tests

Wie gut das Netz und der Empfang eines Mobilfunkanbieters bzw. Netzbetreibers sind, hängt von vielen Faktoren ab. Die Erfahrungen können hier bei beiden Providern – abhängig von eurem Standort – deutlich variieren. Große Netztests sind aber gute Hilfen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie sehr und wo sich die Anbieter unterscheiden.

Vodafone und o2: Netztests im Überblick

Wir führen hier die Ergebnisse bekannter Tests für das o2- und Vodafone-Netz im Überblick auf: So haben Chip, Connect und Computer Bild die beiden Netze insgesamt bewertet.

Connect Mobilfunk-Netztest 2025:

o2 – Telefónica (Gesamtwertung): 909/1000 Punkte, "sehr gut"

Vodafone (Gesamtwertung): 924/1000 Punkte, "sehr gut"

Computer Bild Netztest 2025:

o2 – Telefónica (Gesamtwertung): Note 2,1, "gut"

Vodafone (Gesamtwertung): Note 1,7 "gut"

Chip Netztest 2025:

o2 – Telefónica (Gesamtwertung): Note 1,6, "gut"

Vodafone (Gesamtwertung): Note 1,4 "sehr gut"

Die Gesamtergebnisse zeigen, dass die Vodafone- und o2-Netze in den Tests durchweg gut abschneiden und teilweise sehr nah aneinander liegen. Je nach Einsatzzweck (Telefonie, Daten) und Standort liegt mal der eine, mal der andere Anbieter vorn. So kann etwa o2 in einigen Großstädten (z. B. Köln, Bochum, Bremen) im Computer-Bild-Test die besten Download-Geschwindigkeiten verzeichnen, obwohl die Durchschnittsgeschwindigkeiten von Vodafone insgesamt höher sind.

Deshalb bietet Connect etwa auch Tests an, die das beste Netz in einer bestimmten Stadt ermitteln. Es lohnt sich für euch also, einen Blick auf Geschwindigkeitstests und die Netzabdeckung von o2, Vodafone, Telekom und Co. zu werfen, um herauszufinden, wie es in eurem Gebiet aussieht.

Oft unterschätzter Unterschied: PayStop gibt's nicht bei Vodafone

Wir wollen noch einmal auf ein ganz spezielles Feature eingehen: Insbesondere o2 PayStop ist ein Vorteil, der oftmals stark unterschätzt wird. Habt ihr euer Smartphone bei o2 im Bundle mit einem Handytarif gekauft, zahlt ihr das Gerät über eine monatliche Zuzahlung in Raten ab. Sobald das Gerät abbezahlt ist, entfällt die Zuzahlung automatisch und ihr zahlt nur noch den Tarif.

Und das kann in bestimmten Situationen viel Ärger ersparen: Angenommen, ihr sichert euch ein iPhone 16 Pro über Vodafone und wollt das Handy drei Jahre lang nutzen – immerhin ist das mit aktuellen Flaggschiffen problemlos möglich. Konkret heißt das für euch aber: Nach 24 Monaten Laufzeit ist das Smartphone abbezahlt. Damit die (in dieser Geräteklasse hohe) monatliche Handyzuzahlung entfällt, müsst ihr aber selbst euren Tarif anpassen. Das wären eure Optionen:

Option 1: Ihr holt euch bei Vodafone ein neues iPhone und schickt euer iPhone 16 Pro früher in Rente, als geplant.

Ihr holt euch bei Vodafone ein neues iPhone und schickt euer iPhone 16 Pro früher in Rente, als geplant. Option 2: Ihr verlängert euren Vodafone-Vertrag und zahlt nur noch den Tarif

Ihr verlängert euren Vodafone-Vertrag und zahlt nur noch den Tarif Option 3: Ihr macht ein Jahr lang gar nichts und zahlt 20 bis 30 Euro im Monat mehr für ein Gerät, das ihr längst bezahlt habt. Damit zahlt ihr zwischen 240 und 360 Euro zu viel.

Option 2 klingt für euch nach der besten Lösung, wenn ihr euer iPhone 16 Pro drei Jahre lang nutzen wollt? Bedenkt dabei, dass die Vertragsverlängerung die Mindestlaufzeit wieder auf 24 Monate setzt. Konkret müsstet ihr euer iPhone 16 Pro also entweder vier Jahre lang nutzen (ein Jahr länger als geplant), oder ihr kauft euch nach drei Jahren euer nächstes Gerät im Laden, was eine hohe Einmalzahlung oder Ratenkauf mit Zinsen nach sich zieht.

Das o2-Feature PayStop ist in genau solchen Fällen verdammt wichtig. Hier könnt ihr den Tarif einfach ein weiteres Jahr laufen lassen, ohne zu viel für das Handy zu bezahlen – und dann flexibel entscheiden, wann ihr welches Smartphone als Nachfolger anschafft. Bislang bieten nur o2, Blau und Congstar so eine PayStop-Funktion. Unserer Meinung nach sollte das aber gängige Praxis für alle Mobilfunkanbieter werden.

o2 vs. Vodafone: Tarifleistungen und Preise

Bei der Entscheidung zwischen zwei Handynetzbetreibern spielt natürlich nicht nur der Empfang eine Rolle. Wir haben deshalb die Kosten, Leistungen und Tarif-Vorteile von o2 und Vodafone verglichen.

Grundsätzlich: Gerade bei den ganz teuren Premium-Handys fällt die Anzahlung bei Vodafone in insbesondere den günstigen Tarifen höher aus. Während o2 in der Regel nur einen Euro als Anzahlung für das gebündelte Handy verlangt. Dieses Vorgehen senkt bei einem Vodafone-Tarif die monatlichen Preise, o2 ist oftmals dennoch günstiger. Ein Praxisbeispiel mit zwei vergleichbaren Tarifen und 24 Monate Mindestlaufzeit:

Ein iPhone 16 Pro mit 25 GB Datenvolumen kostet euch bei Vodafone 62,49 Euro im Monat, die Anzahlung beträgt 379 Euro

Ein iPhone 16 Pro mit 30+ GB Datenvolumen kostet euch bei o2 59,99 Euro im Monat, die Anzahlung beträgt 1 Euro – hinzu kommen aber 39,99 Euro Anschlussgebühr

Wie ihr seht, sind eure Kosten über die gesamten 24 Monate Mindestlaufzeit um 397,77 Euro niedriger, wenn ihr euch für das o2-Angebot entscheidet. Zusätzlich bietet o2 auch eine Laufzeit von 36 Raten an (gilt nur für das Handy, Tarif bleibt bei 24 Monate Mindestlaufzeit). Das drückt den monatlichen Preis auf 44 Euro – dafür zahlt ihr dann aber länger (Stand: 17. April 2025).

Bei anderen Angeboten liegen die beiden Provider aber auch durchaus näher zusammen. Beispielsweise beim Galaxy S25, für das Vodafone derzeit nur 1 Euro Anzahlung verlangt. Rund 7 Euro im Monat trennen die Provider hier (Stand: 17. April 2025).

Übersicht: Tarifleistungen und Extras

Allgemein gesagt: Preislich positioniert sich o2 etwas unter Vodafone. In der Regel sind Tarife mit vergleichbaren Datenvolumen bei Vodafone monatlich rund 10 bis 15 Euro teurer (Aktionen ausgenommen). Verschiedene Rabatte für etwa junge Leute oder Selbstständige gewähren beide Unternehmen. Neben üblichen Allnet-Flatrates für deutsche Netze und 5G bekommt ihr aktuell folgende Leistungen, wenn ihr einen Tarif bei Vodafone oder o2 abschließt:

o2: Tarifleistungen und Vorteile im Überblick

"o2 Mobile"-Tarife mit 5G (Starter-Tarif ausgenommen)

(Starter-Tarif ausgenommen) Datenvolumen: 2 GB bis unbegrenzt (Geschwindigkeit: bis zu 300 MBit/s Download)

2 GB bis unbegrenzt (Geschwindigkeit: bis zu 300 MBit/s Download) Flatrates (Telefonate/SMS): ja

ja EU-Roaming: ja

ja Zusatzleistung – "o2 Grow": jährlich je nach Tarif dauerhaft anwachsendes Datenvolumen

jährlich je nach Tarif dauerhaft anwachsendes Datenvolumen Zusatzleistung – "o2 Priority": Die Vorteilswelt von o2 bietet euch Vergünstigungen und andere Boni, die ihr als Kunde nutzen könnt – z. B. Kino-Tickets, spezielle Vorverkäufe für Tickets, Gutscheine, Teilnahmen an Gewinnspielen und mehr

Die Vorteilswelt von o2 bietet euch Vergünstigungen und andere Boni, die ihr als Kunde nutzen könnt z. B. Kino-Tickets, spezielle Vorverkäufe für Tickets, Gutscheine, Teilnahmen an Gewinnspielen und mehr Zusatzleistung – "o2 PayStop": Ist euer Smartphone abbezahlt, entfällt die Handyrate automatisch. Ihr zahlt dann nur noch den Tarif

Ist euer Smartphone abbezahlt, entfällt die Handyrate automatisch. Ihr zahlt dann nur noch den Tarif Zusatzleistung – flexibler Tarifstart: Wenn ihr einen Top-Deal entdeckt habt, aber noch nicht euren Anbieter wechseln könnt, lässt sich der Tarifstart um bis zu 90 Tage aufschieben. Das Handy bekommt ihr sofort, der Tarif startet dann zum Wunschtermin.

Wenn ihr einen Top-Deal entdeckt habt, aber noch nicht euren Anbieter wechseln könnt, lässt sich der Tarifstart um bis zu 90 Tage aufschieben. Das Handy bekommt ihr sofort, der Tarif startet dann zum Wunschtermin. Mindestlaufzeiten: 24 Monate, 36 Monate (Smartphone-Bundles), monatlich kündbar ("Flex"-Tarif)

24 Monate, 36 Monate (Smartphone-Bundles), monatlich kündbar ("Flex"-Tarif) Preis: ab 9,99 Euro (o2 Mobile Starter)

ab 9,99 Euro (o2 Mobile Starter) Vergünstigungen – o2 Kombi-Vorteil: kombinierbar mit bestehenden O2-Tarifen (z. B. DSL / Festnetz, Mobilfunk) für 50 Prozent Rabatt auf den neuen Tarif, 10 Euro Rabatt auf Internet-Tarife, Upgrade auf "Unlimited"-Tarif (nur ab o2 Mobile L)

=> Tipp: Wir haben uns die Vorteile genauer angeschaut. Erfahrt hier mehr über die o2 Kombi-Vorteile

(Stand: 04.2025)

Auch Vodafone bietet euch neben den üblichen Flatrates und einem gewählten Datenvolumen weitere Leistungen an.

Vodafone: Tarifleistungen und Vorteile im Überblick

"GigaMobil"-Tarife mit 5G

Datenvolumen: 7 GB bis unbegrenzt (Geschwindigkeit: bis zu 300 MBit/s Download)

7 GB bis unbegrenzt (Geschwindigkeit: bis zu 300 MBit/s Download) Flatrates (Telefonate/SMS): ja

ja EU-Roaming: ja

ja Zusatzleistung – "GigaDepot": ungenutztes Datenvolumen aus dem Vormonat wird ins "GigaDepot" übertragen und kann im nächsten Monat zusätzlich genutzt werden

ungenutztes Datenvolumen aus dem Vormonat wird ins "GigaDepot" übertragen und kann im nächsten Monat zusätzlich genutzt werden Zusatzleistung – "Vodafone Happy": ein Vorteile-Portal von Vodafone, in dem ihr Vergünstigungen und Boni als Kunde nutzen könnt – z. B. Kino-Tickets, Event-Tickets, Teilnahmen an Gewinnspielen und mehr

ein Vorteile-Portal von Vodafone, in dem ihr Vergünstigungen und Boni als Kunde nutzen könnt z. B. Kino-Tickets, Event-Tickets, Teilnahmen an Gewinnspielen und mehr Mindestlaufzeiten: 24 Monate (keine weiteren Angaben)

24 Monate (keine weiteren Angaben) Preis: ab 29,99 Euro (GigaMobil XS)

ab 29,99 Euro (GigaMobil XS) Vergünstigungen – Vodafone GigaKombi-Vorteil: kombinierbar mit bestehenden Tarifen (z. B. Festnetz / DSL, TV) für bis zu 15 Euro Rabatt auf Mobilfunk-Rechnung, "Mobile & Euro"-Flat für Telefonie aus dem Festnetz in deutsche Mobilfunknetze und 25 europäische Länder

(Stand: 04.2025)

Zusammenfassung

Wie unser Überblick o2 vs. Vodafone zeigt, hängt die Entscheidung für ein bestimmtes Mobilfunknetz von vielen Faktoren ab. Geht es euch nur um einen günstigen Preis sowie Boni wie Kombi-Vorteil und Co., findet ihr bei o2 die besseren Preise und generell mehr Deals.

Im Netztest sind die Anbieter hingegen sehr nah beieinander, wobei Vodafone leicht die Nase vorne hat. Bekannte Netztests zeigen aber: Nicht nur die allgemeine Performance des Anbieters, sondern auch der eigene Aufenthaltsort spielt bei der Entscheidung für ein Netz eine Rolle. Die Netzkarten der Provider können euch hier weiterhelfen. Ob der Empfang bei eurem Wohnort euren Wünschen entspricht, könnt ihr am Ende aber nur über Bekannte vor Ort ermitteln – oder indem ihr das Wunsch-Netz selbst ausprobiert.

Sowohl Vodafone als auch o2 bieten euch viele Vorteile, die Mobilfunkdiscounter nicht haben. Seien es der Kombi-Vorteil, Junge-Leute-Rabatte oder Extras wie GigaDepot, o2 PayStop und mehr. Welche der Vorteile für euch besonders wichtig sind, hängt aber von eurem Nutzungsverhalten ab. Und wie lange ihr euer Handy behalten wollt (siehe unser PayStop-Abschnitt).

Zusätzliche Vergünstigungen erhaltet ihr bei beiden Anbietern durch Aktionen, spezielle Angebote (z. B. für junge Menschen, Selbstständige) oder Kombi-Boni für bestehende Verträge von o2 oder Vodafone.

Heißt für euch: Mehr Flexibilität und günstigere Preise findet ihr bei o2. Wer ein noch etwas besseres Handynetz sucht, ist bei Vodafone gut aufgehoben.

