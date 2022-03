150-Watt für die Mittelklasse - Oppo macht es vor

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (kurz: MWC) hat der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo eine Sensation enthüllt: eine Schnelladegeschwindigkeit für Smartphones von 150 Watt.

Euer Smartphone ist innerhalb einer Stunde wieder mit Energie vollgetankt? Schnee von gestern. Oppo hat auf dem MWC 2022 eine neue 150-Watt-Schnellladetechnologie präsentiert. Zum Einsatz kommen soll das Feature aber nicht etwa in einem Oppo-Gerät, sondern im OnePlus Nord 3, also in einem Mittelklasse-Smartphone (hier findest du die besten). Ganz firmenfremd wird die neue Entwicklung aber nicht eingesetzt, denn Oppo und OnePlus gehören beide zum chinesischen Konzern BBK Electronics.

Wieso ist 150-Watt-Schnellladen etwas Besonderes?

Die meisten aktuellen Handys (hier mit Vertrag), allen voran die Flaggschiff-Riege der großen Hersteller, verfügen über die Möglichkeit, mit 50 bis 120 Watt wieder vollzutanken. Dadurch sind sie meist innerhalb von 30 bis 60 Minuten wieder voll aufgeladen. Eine Steigerung auf 150 Watt für einen Ladevorgang klingt erst einmal nach wenig, beschleunigt den Prozess allerdings enorm: Ein 4500 mAh großer Akku wäre damit in rund 15 Minuten wieder voll und lässt sich innerhalb von fünf Minuten um bis zu 50 Prozent befüllen. Das ist ganz schön flott. Wenn auch nicht so schnell, wie die 200-Watt-Ladetechnologie, die Xiaomi für das Mix 5 Pro angekündigt hat. Zum Vergleich: Mit 200 Watt braucht ein Smartphone nur rund 10 Minuten, bis es wieder voll ist. 50 Prozent sind bereits innerhalb von 3 bis 4 Minuten erreicht.

Darüber hinaus soll das OnePlus Nord 3 mit einem speziellen Akku ausgestattet sein, der nach etwa 1600 Ladevorgängen lediglich etwa 20 Prozent seiner Batterieleistung einbüßen soll. Die restlichen Specs des OnePlus-Handys sind zwar noch nicht offiziell, dürften Gerüchten zufolge jedoch Mittelklasse-typisch ausfallen. Wenn auch die geleakte 120-Hz-Bildwiederholrate etwas aus der Reihe fällt. Erwartet wird der Release des OnePlus Nord 3 im zweiten Quartal 2022.