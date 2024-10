Mit Android 16: Großes iPhone-Feature ist unterwegs

Google arbeitet wohl an einem Feature, das Apples Dynamic Island ähnelt. Zukünftig sollen Apps die Möglichkeit haben, Chips mit fortlaufenden Nachrichten anzuzeigen.

Apples Dynamic Island ist ein galantes Feature, um das Punch-Hole der Frontkamera in die Benutzeroberfläche einzubinden – das finden auch die Entwickler von Google. Denn die planen offenbar ein ähnliches Feature in Android 16 zu integrieren. Die Experten von Android Authority meinen, Hinweise darauf in der Android 15 QPR1 Beta 3 gefunden zu haben.

Eine Dynamic Island eröffnet mehr Möglichkeiten

Android Authority schreibt, dass Google vorhat, pillenförmige Chips in der Statusleiste auszuspielen. Diese Chips können Entwickler nutzen, damit ihre Apps die verschiedensten Dinge ausspielen können: z. B. App-Symbole, Texte oder eine Zeitanzeige, und das alles mit frei gestaltbarem Hintergrund.

Falls euch das zu abstrakt klingt, hier zwei Beispiele: Ihr fliegt heute in den Urlaub. Damit ihr pünktlich auf dem Flughafen eintrefft, spielt die Airline-App einen blasenförmigen Chip in der Statusleiste aus, der euch die verbleibende Zeit bis zum Boarding anzeigt.

Ähnlich kann es bei einer Liefer-App funktionieren. Ihr bestellt euer Essen. Daraufhin erscheint ein Chip in der Statusleiste, der euch anzeigt, wie weit der Lieferant noch entfernt ist.

Samsung ist wohl schon einen Schritt voraus

Sammobile berichtete vor einer Weile, dass Samsung ein ähnliches Feature bereits in One UI 7.0 implementiert hat, das im Frühjahr 2025 ausgerollt werden soll. Auch hier gebe es die Möglichkeit, fortlaufende Aktivitäten wie Anrufe oder Timer in der Statusleiste im Blick zu behalten.

Offiziell bestätigt haben weder Samsung noch Google die Gerüchte. Experten halten es dennoch für sehr wahrscheinlich, dass das "Dynamic Island"-Feature früher oder später in die Android-Welt kommt.