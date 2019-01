AirPods 2 sollen bald erscheinen und Fitness-Features mitbringen

Das sollen die Nachfolger der AirPods können: Apples In-Ear-Kopfhörer sind bislang sehr erfolgreich. Damit dies auch für die zweite Generation gilt, arbeitet das Unternehmen angeblich unter Hochdruck an der Weiterentwicklung. Möglicherweise steht die Veröffentlichung bereits in naher Zukunft an.

Die "AirPods 2" könnten schon in der ersten Hälfte des Jahres 2019 auf den Markt kommen, berichtet Digitimes unter Berufung auf Quellen aus der Industrie. Die neuen kabellosen Kopfhörer sollen Körperfunktionen des Trägers erfassen können. Entsprechend könnte Apple das Gadget als Gesundheits- oder Fitness-Wearable vermarkten. Es wird davon ausgegangen, dass die Neuauflage der Kopfhörer bei den Nutzern sehr gut ankommt.

Großes Potenzial für Wearables

Insgesamt scheinen Fitness-Funktionen viele Nutzer zu überzeugen. Die Apple Watch Series 4 beispielsweise sei sehr gefragt, weil Apple sie im Vergleich zu den Vorgängern durch neue Features in diesem Bereich ergänzt hat. Insgesamt sei das Potenzial für Wearables am Markt im Jahr 2019 sehr hoch.

Es gibt bereits zahlreiche Gerüchte zu möglichen Features der "AirPods 2". Die Kopfhörer könnten zum Beispiel künftig jeweils in beide Ohren passen. Außerdem habe Apple ein Patent für biometrische Sensoren, die Träger etwa zum Fiebermessen verwenden können. Auch eine kabellose Ladefunktion ist für das Gadget bereits im Gespräch. Sollten die aktuellen Gerüchte zum Marktstart stimmen, müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, ehe wir über die Features Aufschluss erhalten.