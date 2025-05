Apple lässt sich auch 2025 nicht vom Thron stoßen: Im heiß umkämpften Markt für kabellose Kopfhörer führt der Tech-Riese das Feld weiterhin souverän an. Frische Zahlen zeigen, dass Apple – gemeinsam mit der Tochtermarke Beats – weltweit 18,2 Millionen Geräte ausgeliefert hat. Damit sichern sich die Kalifornier einen satten Marktanteil von 23,3 Prozent – trotz leichtem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Was die Konkurrenz nicht schafft, gelingt Apple offenbar mit Leichtigkeit: Während andere Anbieter auf Preiskämpfe setzen, punktet Apple mit smarten Features und einem starken Zusammenspiel seiner Produkte. Besonders beliebt bleiben Funktionen wie das automatische Umschalten zwischen Geräten, 3D-Audio mit dynamischem Headtracking oder die freihändige Siri-Steuerung. Und auch die Richtung stimmt: Neuere Modelle bringen Gesundheitsfunktionen ins Spiel – darunter Herzfrequenzmessung (Beats Powerbeats Pro 2) und sogar Features zur Unterstützung bei Hörproblemen (AirPods Pro 2).

Samsung fällt hinter Xiaomi zurück

Doch die Konkurrenz schläft nicht: Marken wie Xiaomi oder Samsung stemmen sich mit Nachdruck gegen Apples Vorherrschaft. Xiaomi etwa legt kräftig zu und steigert seine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um satte 63 Prozent – genug, um Samsung von Platz zwei zu verdrängen. Während Xiaomi mit neun Millionen Einheiten glänzt, bringt es Samsung inklusive seiner Harman-Marken wie JBL nur auf 5,6 Millionen. Auch Huawei und das indische Unternehmen boAt behaupten sich mit soliden Marktanteilen.

Derweil sieht es in den USA besonders rosig für Apple aus: Dort greifen Nutzer weiterhin besonders gern zu AirPods & Co., was dem Konzern eine Marktführerschaft von über 50 Prozent beschert. Auch spannend: Analysten führen die jüngsten Verkaufsrekorde zum Teil auf Lageraufstockungen im Vorfeld möglicher Zolländerungen zurück.

Lifestyle – der neue Trend am Ohr

Der Markt wandelt sich: Weg vom reinen Klang, hin zu Produkten mit Lifestyle-Charakter. Davon profitiert Apple aktuell enorm – solange die Integration in das eigene Ökosystem gelingt. Gleichzeitig entstehen neue Produktkategorien wie offene Ohrhörer (Open-Wearables), die auf Mode, Komfort und ein bewussteres Hörerlebnis setzen.

