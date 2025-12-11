Google hat ein neues Feature für Android-Smartphones entwickelt, das euch in kritischen Situationen das Leben retten könnte. Erfahrt hier, was die neue Funktion bringt und wer sie nutzen kann.
Die meisten von euch hoffen natürlich, nie in eine echte Notsituation zu geraten. Aber falls es doch passiert, bringt Google jetzt ein spannendes Werkzeug an den Start, das im Ernstfall richtig wertvoll sein kann. Das Unternehmen rollt nämlich "Android Emergency Live Video" für Smartphones aus. Dabei handelt es sich um ein Feature, mit dem Einsatzkräfte euch per Live-Video besser helfen können.
So funktioniert das neue Notfall-Video-Feature
Vielleicht kennt ihr das: In stressigen Momenten fällt es schwer, Situationen richtig zu beschreiben. Genau dafür ist Emergency Live Video gedacht. Wenn ihr den Notruf wählt und die Leitstelle mehr Informationen braucht, kann der Notdienst am anderen Ende der Leitung eine Videoanfrage an euer Handy schicken. Auf eurem Display erscheint dann eine Benachrichtigung, über die ihr einen Stream starten könnt. Besonders in kritischen, lebensbedrohlichen Situationen könnte das Feature sehr nützlich sein. Installieren müsst ihr dafür Google zufolge nichts.
Ihr selbst könnt die Funktion nicht aktivieren, das geht ausschließlich über Einsatzkräfte. Das sorgt dafür, dass das Feature nicht missbraucht wird. Google betont außerdem, dass der Stream verschlüsselt ist. Ihr könnt das Video zudem jederzeit ablehnen oder abbrechen. Ein ähnliches Feature bietet übrigens auch Apple in iOS mit der Notruf-SOS-Funktion.
Wo das Feature bereits verfügbar ist
Der Startschuss fällt in den USA – dort wird das System jetzt Schritt für Schritt freigeschaltet. Einige Bereiche in Deutschland und Mexiko bekommen es ebenfalls schon. Voraussetzung ist nur, dass auf eurem Handy Android 8 oder neuer läuft und die aktuellen Google-Play-Dienste installiert sind.
In unserer Redaktion konnten wir das Android-Feature bisher nicht entdecken. Bis das Ganze hierzulande großflächig ankommt, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Android Emergency Live soll zukünftig in Zusammenarbeit mit Behörden weltweit ausgebaut werden. Damit ergänzt Google vorhandene Notfallfunktionen wie die Sturz- und Unfallerkennung.
Zu wissen, dass so ein Live-Video im Ernstfall möglich sein kann, dürfte für etwas mehr Sicherheit im Alltag sorgen. Und seien wir ehrlich: Wenn Technik schon überall dabei ist, darf sie uns auch gern mal beim Retten helfen.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.