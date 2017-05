Android O enthält neugestaltete Emojis

Mit Android O kommen neue Emojis – und alte in neuem Design

Mehr Farben, mehr Details, mehr Verläufe: Mit Android O sollen Benutzeroberfläche und auch Emojis ein neues Aussehen erhalten. Praktisch: Künftig könnten Neuerungen auch dann bei WhatsApp und Co. zu sehen sein, wenn das Betriebssystem nicht auf dem aktuellsten Stand ist.

Der Blob ist tot: Seit Android 4.4 tauchten Blob-artige Emojis in vielen Formen in Googles Betriebssystem für mobile Geräte auf – mit dem Release von Android O soll damit Schluss sein. Die bunten Bildchen, mit denen Ihr Eure Nachrichten verschönern könnt, erhalten ein runderneuertes Design, wie bei Emojipedia zu lesen ist. Nach dem nächsten großen Update unterstützt Android Emoji 5.0 in vollem Umfang, das auf Unicode 10.0 basiert. Somit kommen Dinosaurier, ein orangefarbenes Herz und ein kotzender Smiley auf Android-Smartphones.

Neue Emojis auch mit altem Android

Eine weitere Neuerung unter Android O betrifft die Kompatibilität von Emojis: Aktuell ist es so, dass Ihr mitunter nur Platzhalter angezeigt bekommt, wenn Eure Android-Version bestimmte Bildchen nicht unterstützt, der Absender aber eine neuere Version hat und ihm damit auch neuere Emojis zur Verfügung stehen. Mit Android O soll die sogenannte "EmojiCompat Support Library" Einzug halten, die dieses Problem aus der Welt schafft, wie es im Enwickler-Blog von Google beschrieben wird.

Auf der I/O 2017 hat Google viele Neuerungen angekündigt, die mit Android O Einzug auf Smartphones und Tablets halten sollen. Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen auch eine Beta, mit der Ihr das nächste große Update bereits testen könnt. Wie das geht, beschreibt Marco Euch an anderer Stelle.