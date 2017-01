Android Wear 2.0: Google Assistant gibt es bald auch auf Wearables

Neue Sprachassistenz mit Android Wear 2.0: Offenbar plant Google mit dem Release der neuen Firmware-Version für Wearables auch die Integration des Google Assistant. Zudem soll die KI dem offiziellen Google Blog-Eintrag zufolge auch auf weiteren Geräten Einzug halten.

Mit dem Google Assistant hat der Suchmaschinenriese 2016 eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die ihrem Vorgänger Google Now überlegen ist. Die neue Sprachassistenz ist beispielsweise dazu in der Lage, Fragen aus dem Kontext heraus zu beantworten. Mit Android Wear 2.0 sollen nun auch Smartwatch-Nutzer in den Genuss dieser verbesserten KI kommen. Künftig könnte das Smartphone somit bei einem Sprachbefehl in der Hosentasche verbleiben.

Auch für Android TV und Fahrzeuge

Ein entsprechendes Update soll aber nicht nur für Android Wear 2.0-Wearables folgen, sondern auch für Fernseher mit dem Betriebssystem Android TV. Auf den Geräten lassen sich somit beispielsweise Netflix-Serien mit kurzen Sprachbefehlen starten – ähnlich wie es auf dem Apple TV über Siri bereits möglich ist. Mit einer entsprechenden Smart Home-Anbindung könnten über den Google Assistant auch Helligkeit und Farbe der Beleuchtung in einem Raum geregelt werden.

Für Verbesserungen werde die Sprachassistenz per Update auch in Android-Infotainment-Systeme für Fahrzeuge integriert. Gerade das ist womöglich eine gute Sache: Je weniger Knöpfe ein Autofahrer bedienen muss, desto weniger Risiken geht dieser während der Fahrt ein. Wann die entsprechenden Updates erscheinen, hat Google noch nicht bekannt gegeben. Zumindest die Aktualisierung auf Android Wear 2.0 soll noch Anfang 2017 kommen – vielleicht auch schon inklusive Google Assistant.