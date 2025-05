Der Apple App Store steht seit Jahren in der Kritik – vor allem wegen seiner strengen Regeln rund um Bezahlmethoden. Doch jetzt wehrt sich Apple öffentlich gegen den Vorwurf, die Richtlinien würden vor allem dem eigenen Profit dienen. Stattdessen betont der Konzern: Diese Vorgaben dienen in erster Linie dem Schutz der Nutzerinnen und Nutzer – und hätten laut Apple bereits Milliarden an Betrugsschäden verhindert.

In einer aktuellen Mitteilung nennt Apple beeindruckende Zahlen: Allein im Jahr 2024 habe man über zwei Milliarden Dollar an potenziellem Schaden abgewendet. Seit 2019 summiere sich das auf über neun Milliarden Dollar. Der Konzern nennt dabei unter anderem die Sperrung von über 146.000 Entwicklerkonten, die mit betrügerischen Absichten erstellt worden seien. Weitere 139.000 Registrierungsversuche habe man direkt abgelehnt. Auch auf Nutzerseite sei man aktiv gewesen: 711 Millionen verdächtige Account-Erstellungen wurden nach Angaben von Apple blockiert – ein klarer Hinweis darauf, wie massiv das Problem mit Fake-Accounts im digitalen Raum tatsächlich ist.

App-Store-Regeln als Schutzmechanismus

Doch Apple geht noch weiter: In der Mitteilung wird auch betont, dass man inoffizielle App-Plattformen genau im Blick behalte. Allein 2024 seien über 10.000 illegale Anwendungen auf sogenannten "Piraten-Stores" entdeckt und blockiert worden. Diese enthielten nicht selten Schadsoftware, pornografische Inhalte oder seien schlichtweg manipulierte Kopien regulärer Apps.

Auch Versuche, solche Anwendungen auf Apple-Geräten zu installieren oder zu starten, seien in den vergangenen vier Wochen rund 4,6 Millionen Mal vereitelt worden. Dazu kommen laut Apple regelmäßige Prüfungen im offiziellen App Store selbst – etwa, um gefälschte Bewertungen zu entfernen oder Suchergebnisse zu bereinigen.

Ein weiterer Punkt: Apples eigene Bezahl- und Rückerstattungssysteme, die laut Konzern ebenfalls zur Sicherheit beitragen und betrügerische Abbuchungen verhindern sollen.

Apples Botschaft ist eindeutig

Mit der Veröffentlichung will Apple offensichtlich klarstellen, dass die eigenen App-Store-Regeln nicht nur eine Hürde für Entwickler sind – sondern ein aktives Schutzschild für Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit.

In Zeiten, in denen alternative App-Marktplätze und Lockerungen bei Bezahlmethoden diskutiert werden, ist das eine strategisch platzierte Botschaft. Wie viel Schutz der App Store tatsächlich bietet und ob die Methoden auch langfristig greifen, bleibt offen.

Die präsentierten Zahlen zeigen jedoch: Apple investiert einiges, um seinen digitalen Marktplatz sicher zu halten. Und für euch als Nutzerin oder Nutzer kann das nur von Vorteil sein.

