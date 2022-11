Apple-Angebote am Black Friday: Die ersten Deals sind da

Zwar findet der Black Friday 2022 erst am 25. November statt, doch bei diesem Tag handelt es sich lediglich um den Höhepunkt der bevorstehenden Rabatt-Schlacht. Mit der Black Week schicken die meisten Anbieter ihre Top-Deals schon weit vorher ins Rennen. So gibt es bereits jetzt Apple-Angebote zum Black Friday. Unter anderem auch bei uns im CURVED-Shop.

Ihr wollt euch ein neues Apple-Gerät zum Black Friday gönnen? Klar: Ihr könnt auf ein Angebot zum Einzelkauf eures Wunschmodells warten. Solltet ihr aber gerade auch einen neuen Tarif benötigen, kommt ihr unter Umständen noch günstiger davon. Im Detail rechnen wir euch das weiter unten vor. Was wir aus der Rechnung herauslassen: Wer den Provider wechselt, kann in der Regel noch 100 Euro Wechselbonus kassieren.

Eine Info am Rande: Sobald auch Apple selbst sowie große Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. ihre Black-Week-Deals starten, ergänzen und prüfen wir diese Deals hier in diesem Artikel für euch.

Zu folgenden Apple-Produkten erwarten euch im CURVED-Shop Black-Friday-Deals, auf die wir gleich genauer eingehen werden:

Von iPhone 11 bis iPhone 14: Apple-Deals zum Black Friday

Gleich mehrere iPhones im Tarif-Bundle findet ihr derzeit bei CURVED. Die Modelle stammen zwar aus verschiedenen Jahren, haben aber eines gemeinsam: Sie alle haben im Test hohe Wertungen eingefahren. Falls ihr euch genauer über ein bestimmtes Apple-Handy informieren wollt, haben wir für euch im jeweiligen Abschnitt auch den Testbericht verlinkt.

Hinweis zu den Tarifen: Einige Angebote haben eine Laufzeit von 36 Monaten (ein Zeitraum, über den ein neues iPhone in der Regel komfortabel nutzbar ist). Bevorzugt ihr kürzere Laufzeiten, könnt ihr euch auf den Produktseiten auch Angebote mit 24 Monaten Laufzeit anzeigen lassen.

iPhone 11 mit 10 GB Datenvolumen zum Sparpreis

Den günstigen Einstieg bietet das auch heutzutage immer noch flotte iPhone 11. Für monatlich 26,99 Euro erhaltet ihr das Handy bereits inklusive 10 GB Datenvolumen. Dabei kostet der Tarif Blau Allnet XL alleine schon knapp 9 Euro im Monat. Über die Mindestlaufzeit hinweg zahlt ihr also monatlich 17 Euro für das Smartphone extra. Das macht effektiv ungefähr 408 Euro Gesamtkosten für das iPhone 11 – was in etwa 91 Euro günstiger als das derzeit beste Amazon-Angebot ist.

Ob sich das iPhone 11 noch lohnt, erfahrt ihr hier

iPhone 13 mit Faultier-Tarif

Weiter geht's mit dem iPhone 13: Apples Handy aus 2021 überzeugt auch ein Jahr später noch in Sachen Leistung und Kamera. Und seit Release ist der Preis des iPhone 13 endlich gesunken. Im Bundle mit dem Tarif o2 Grow erwartet euch für monatlich 36,99 Euro nicht nur 40 GB Datenvolumen: Jedes Jahr, in dem ihr den Tarif behaltet, wächst euer Datenvolumen automatisch um 10 weitere GB an, die euch monatlich zusätzlich zur Verfügung stehen. Je länger ihr euch zurücklehnt und nichts an eurem Tarif ändert, desto mehr habt ihr also davon. Deshalb nennen wir den o2 Grow liebevoll Faultier-Tarif.

Einzeln kostet dieser Tarif bereits 34,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit). Lediglich 2 Euro im Monat zahlt ihr daher für das iPhone 13 selbst. Zusammengenommen mit der einmaligen Anzahlung von 25 Euro landet ihr also bei Effektivkosten in Höhe von 97 Euro für das neue iPhone.

Hier geht es zum Test des iPhone 13

iPhone 13 Pro Max zum Tarifpreis

Das iPhone 13 Pro Max ist auch ein Jahr später immer noch ein mächtiges Flaggschiff. Apple hat den Verkauf aber offiziell eingestellt – und schon bald dürften die Pro-Modelle der 13. Generation komplett vergriffen sein.

Bis es so weit ist, könnt ihr noch bei folgendem Black-Week-Deal zuschlagen: Wir bieten euch das iPhone 13 Pro Max inklusive unlimitierten Datenvolumen für 59,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit). Und das ist durchaus ein Knaller-Preis: Denn den Tarif o2 Unlimited Max gibt es auch ohne Handy-Bundle für monatlich 59,99 Euro. Effektiv zahlt ihr für das iPhone 13 Pro Max also nur einen Euro (Anzahlung).

Hier geht es zum Test des iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 für schmalen Aufpreis

Ihr wollt die neuste Apple-Generation abgreifen? Dann haben wir das iPhone 14 für euch. Es bringt im Vergleich zum iPhone 13 einige Verbesserungen mit und vermittelt das für Apple typische Premium-Feeling. Zum monatlichen Preis von 44,99 Euro erhaltet ihr das Smartphone inklusive dem bereits erwähnten o2 Grow Tarif, der mit 40 GB Datenvolumen startet und jährlich um weitere 10 GB wächst.

Bei einem Tarifpreis von 34,99 Euro zahlt ihr bei diesem Black-Friday-Deal lediglich 10 Euro im Monat für das Handy. Über eine Laufzeit von 36 Monaten macht das inklusive einem Euro Anzahlung einen Effektivpreis von 361 Euro für das brandneue Apple-Modell.

Hier geht es zum Test des iPhone 14

MacBooks mit M1 oder M2 zum Black Friday

Ihr habt schon ein aktuelles (Apple-)Handy und wollt euren Tarif dennoch aufmöbeln? Dann könnte ein Tarif inklusive MacBook für euch genau die richtige Wahl sein. Zum Black Friday haben wir hier einige Apple-Angebote, die für euch interessant sein dürften.

Alle sind mit dem M-Prozessor von Apple ausgestattet. Dieser bietet nicht nur viel Power, sondern sorgt auch für eine lange Akkulaufzeit. Und das können wir auch auf lange Sicht bestätigen: Folgender Erfahrungsbericht und Vergleich sind immer noch aktuell:

MacBook Air M1 und Pro M1 nach 6 Monaten: 5 Gründe für den Kauf

MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1: Alle Unterschiede

MacBook Air M1 mit Tarif

Das MacBook Air M1 stammt aus dem Jahr 2020 und ist nach wie vor überzeugend: Nicht nur die Leistung und Akkulaufzeit spielen ganz oben mit, auch die Tastatur dürfte so einige Schnelltipper mit ihrer Haptik erfreuen. Und das Touchpad ist dem Großteil der Windows-Konkurrenz klar überlegen. Das M1-Modell ist kurzum auch 2022 noch eine aktuelle Empfehlung – wohl ein Grund dafür, wieso das MacBook im Einzelhandel immer noch um die 1000 Euro kostet.

Zur Black Week erhaltet ihr das Notebook bei uns für monatlich 48,99 Euro – inklusive dem Tarif o2 Grow mit 40 GB Datenvolumen für euer Handy. Ihr wisst schon: Das ist der in diesem Artikel bereits erwähnte Tarif, der jedes Jahr um weitere 10 GB wächst. Ja, der für den ihr einzeln 34,99 Euro im Monat bezahlt. Mit einem Euro Anzahlung inklusive kostet euch das MacBook Air M1 in diesem Bundle also effektiv nur 505 Euro (Laufzeit: 36 Monate).

MacBook Air M2 für 205 Euro

Das MacBook Air M1 ist euch nicht genug? Mit dem Nachfolger MacBook Air M2 bekommt ihr etwas mehr Leistung und etwas mehr Akkulaufzeit. Garniert mit einem neuen Apple-Design und schmalerem Bildschirm-Rand. Im Bundle mit einem Handytarif inklusive unbegrenztem Datenvolumen bezahlt ihr hier monatlich 64,99 Euro. Heißt: Der Aufpreis für das MacBook beträgt monatlich 5 Euro über die Laufzeit von 36 Monaten.

Rechnen wir das einmal zusammen: Mit 25 Euro Anzahlung bezahlt ihr für das MacBook Air M2 über die Mindestlaufzeit effektiv 205 Euro. Puh.

MacBook Pro M2 mit Rabatt: Apple-Premium unter 1000 Euro

Das MacBook Pro M2 orientiert sich designtechnisch am MacBook Air M1. Es bietet unter anderem noch mehr Leistung, ein größeres Touchpad, ein helleres Display, mehr Akkulaufzeit und ein besseres Mikrofon. In Kombination mit dem o2 Grow (40 GB Datenvolumen, jedes Jahr 10 GB monatliches Datenvolumen extra) kostet euch das Top-Notebook 59,99 Euro im Monat.

Der monatliche Aufpreis für das MacBook Pro M2 beträgt somit 25 Euro. Über die Laufzeit von 36 Monaten ergibt sich mit einem Euro Anzahlung also ein Effektivpreis von 901 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Preis bei vielen Einzelhändlern spart ihr im Schnitt 500 Euro oder mehr.

iPads zum Black Friday: Tablet inkl. mobilem Internet

Es gibt zum Black Friday noch eine weitere spannende Option: Ein nagelneues iPad inklusive Tarif. Das ist gerade deshalb interessant, da wir euch Modelle inklusive 5G-Modul anbieten und o2 auf die sogenannte Connect-Funktion setzt. Bedeutet: Ihr könnt den im Bundle enthaltenen Tarif gleichzeitig auf Handy und Tablet verwenden – ohne einen zweiten Datentarif buchen zu müssen.

Zu den Black-Week-Deals gehört auf der einen Seite das iPad Air 5G (2022) mit M1-Chip. Inklusive o2 Grow (mehr Infos findet ihr weiter oben im Artikel) kostet das superschnelle Tablet 39,99 Euro im Monat. Bei einem Tarifpreis von 34,99 Euro ergibt das über die Laufzeit von 36 Monaten einen Effektivpreis von 181 Euro für das iPad Air.

Noch eine Ecke schneller und größer ist das iPad Pro 12.9 5G. Das Tablet mit M1-Chip erhaltet ihr bei uns im Bundle ebenso mit dem o2 Grow, monatlich zahlt ihr 52,99 Euro. Das ergibt über 36 Monate Laufzeit wiederum einen Effektivpreis von 649 Euro.

