Apple-Chaos geht weiter: Dieses Gerät kommt dieses Jahr doch nicht

Dass Apple Software-Features verschiebt, sind wir ja mittlerweile gewohnt. Doch nun hat es offenbar auch den Release eines Gerätes getroffen, das eigentlich für März dieses Jahres geplant war.

Eigentlich hatte Apple Großes für euer Wohnzimmer geplant – doch daraus wird vorerst nichts. Ein smartes Display, das mit Siri und Apple Intelligence eure Wohnung smarter machen sollte, wird wohl nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, denkt Apple aktuell über eine Veröffentlichung erst im Jahr 2026 nach. Der Grund (mal wieder): interne Probleme mit der neuen Siri-Version und der KI-Integration.

Das geplante Gerät hätte sich optisch und funktional an der Konkurrenz von Google und Amazon orientiert – nur eben auf Apple-Art. Ein quadratisches 7-Zoll-Display, ein neues Betriebssystem und tiefe Integration mit Apple Intelligence sollten den Unterschied machen. Ursprünglich war ein Marktstart im März 2024 im Gespräch. Dann wurde es April. Jetzt heißt es: vielleicht 2026.

Siri macht Apple einen Strich durch die Rechnung

Die Verzögerung hat vor allem mit Siri zu tun. Angekündigte neue Funktionen für die Sprachassistentin wurden weit nach hinten verschoben. Intern soll das Unternehmen sogar darüber nachdenken, Teile der Software komplett neu zu entwickeln. Auch Umstrukturierungen innerhalb des Unternehmens werfen das Projekt offenbar zurück.

Apple steht mit seinem Vorstoß in Richtung künstlicher Intelligenz ohnehin unter Druck. Die Konkurrenz ist deutlich weiter, während bei Apple viele Initiativen noch in der Mache stecken. Das smarte Display sollte als erster großer Schritt dienen – sowohl ins smarte Zuhause als auch in eine neue Produktkategorie.

Hoffnung auf einen Neustart bleibt

Laut Gurman handelt es sich bei dem Display nur um den Anfang: Später könnten weiterentwickelte Modelle mit mehr Technik und sogar einem robotischen Arm folgen. Doch dafür müsste Apple erst einmal den Einstieg schaffen – und das scheint aktuell komplizierter als gedacht.

Finanziell dürfte das Gerät für Apple keine große Rolle spielen, aber symbolisch wäre es ein wichtiges Zeichen. Für alle, die auf einen smarten Assistenten im Apple-Design hoffen, heißt es jetzt: weiter warten – und Daumen drücken, dass der Plan nicht ganz aufgegeben wird.

