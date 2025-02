Apple hat eine neue App veröffentlicht. Mit der neuen Anwendung "Apple Einladungen" will das Unternehmen die Event-Planung erleichtern. Erfahrt jetzt, was die App so nützlich macht und wer davon profitiert.



Jetzt bei o2 zuschlagen: iPhone 16 Pro Max im Bundle mit Tarif



Update vom 05.02.2025:



Erst gestern machte ein neues Feature bzw. ein neuer Dienst von Apple für Event-Planungen in der Gerüchteküche die Runde. Nun hat Apple die neue Funktion überraschend in Form einer "Apple Einladungen" (engl.: Apple Invites) genannten App vorgestellt. Die Anwendung ist ab sofort im App Store verfügbar.

Sie soll euch beim Organisieren von Einladungen für Treffen, Partys und mehr helfen und bietet einige praktische Features für Eingeladene und zum Verwalten der Gästeliste. Auch Apple-Intelligence-Features sollen in der App helfen.

Mit der Apple-Einladungen-App könnt ihr unter anderem:



Einladungen für Events erstellen und Freunde einladen / Teilnehmer verwalten

passende Hintergründe aus der eigenen Sammlung wählen, eine bestehende Auswahl nutzen oder Bilder generieren (Apple Intelligence - ab April in Deutschland)

Gemeinsame Fotoalben oder Apple-Music-Playlists für das Event anlegen

Maps- und Wetterinformationen in die Einladung integrieren

(© 2025 Apple ) Mit Apple Einladungen könnt ihr als iCloud-Abonnent Event-Einladungen basteln (© 2025 Apple ) Ihr behaltet die Teilnehmer im Blick (© 2025 Apple ) Es lassen sich nützliche Infos wie Wetter und Ort hinterlegen (© 2025 Apple ) Ihr könnt sogar kollaborative Alben erstellen oder Apple-Music-Playlists

Die Einladungen können über die Einladungen-App oder iCloud (icloud.com/invites) geteilt bzw. abgerufen werden und sind im Web auch für Nicht-Apple-Nutzer verfügbar. Erstellen können Einladungen allerdings nur Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes iCloud+. Als Teilnehmer braucht man kein Abo.

Apple möchte mit den durchaus sehr praktisch wirkenden Features unter den iPhone-Nutzern vermutlich neue iCloud-Kunden generieren. Gleichzeitig füllt die App eine Feature-Lücke auf iOS-Geräten, die vorher von anderen App-Entwicklern besetzt wurde.

Ursprünglicher Artikel vom 03.02.2025:

Apple könnte bald einen neuen iCloud-Dienst für Event-Planung einführen. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman soll „Confetti“ das Einladen zu Veranstaltungen erleichtern und eine Alternative zur Kalender-App bieten.

Einladung mal anders

Wie Gurman in seinem Podcast "On Demand" berichtet, soll Confetti eine spielerischere Alternative zum bisherigen Kalender-Dienst sein. Nutzer könnten damit Einladungen zu Partys, Meetings oder anderen Veranstaltungen verschicken und direkt sehen, wer zugesagt hat. Das Design soll sich von der klassischen Kalender-App unterscheiden und eine "spaßigere" Oberfläche bieten.

Bereits in der iOS-Beta gesichtet

Die Einführung von Confetti stehe laut Gurman im Zusammenhang mit iOS 18.3, das Ende Januar veröffentlicht wurde. Erste Hinweise auf den Dienst seien bereits im Beta-Code des Updates aufgetaucht.

Apple könnte den Service direkt in die bestehende iCloud-App integrieren, zusätzlich sei eine Webversion auf iCloud.com denkbar.

Ob Apple Confetti tatsächlich zeitnah veröffentlicht oder ob sich die Pläne noch ändern, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens gibt es bisher nicht.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht