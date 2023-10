Noch im Oktober: Neues Apple-Event kommt – mit Grusel-Versprechen

Ende Oktober ist die Zeit der Hexen, Geister, Monster und... Apple-Produkte. Der iPhone-Hersteller hat ein neues Event zu einer überraschenden Uhrzeit angekündigt. Welche Geräte im Fokus stehen werden, hat das Unternehmen schon verraten.

Am 30. Oktober – kurz vor Halloween – erwartet uns ein neues Apple-Event. Üblicherweise finden diese in den Morgenstunden der USA statt, doch in diesem Fall startet der Stream um 17 Uhr Ortszeit. In Deutschland erfolgt die Übertragung also mitten in der Nacht am 31. Oktober 2023 um 1 Uhr. Die Veranstaltung trägt den Untertitel "Scary Fast", was übersetzt "unheimlich schnell" bedeutet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bezieht sich dieses (positive) Grusel-Versprechen auf die Mac-Produkte des Herstellers.

Hier könnt ihr euch die Veranstaltung ansehen

Unsere Empfehlung

200 € sichern Apple iPhone 15 Pro

+ o2 Mobile M 25+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

200 € Wechselbonus (erfolgreicher Rufnummermitnahme erforderlich*)

25+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Mac im Fokus des Apple-Events

In der Ankündigung von Apple ist eine Animation enthalten, die das bekannte Apfel-Logo in das Symbol der Finder-App verwandelt (für Windows-Nutzer: ihr würdet zu der Anwendung "Explorer" sagen). Demnach sollte klar sein, dass uns entweder neue MacBooks oder ein Update der iMac-Reihe erwartet. Und das mit einem neuen, noch schnelleren Prozessor, der "unheimlich schnell" ist.

Was das Unternehmen im Detail zeigen wird, ist allerdings noch unklar. Auf der einen Seite könnte der iMac mit 24-Zoll-Display ein Update auf den M3-Chip erhalten – derzeit ist das Modell lediglich mit dem M1 verfügbar. Apple-Experte Mark Gurman geht zudem davon aus, dass auch das MacBook Pro mit 13-Zoll-Display sowie das 14-Zoll-MacBook-Pro auf einen schnelleren Chip wechseln könnten.

Ein Hinweis auf die Upgrades sei, dass die Verfügbarkeit der genannten Modelle in einigen Regionen eingeschränkt ist. Wer also mit dem Kauf eines neuen Macs liebäugelt, sollte lieber noch ein paar Tage warten. Dann gibt's vermutlich zum ähnlichen Preis ein noch flotteres Gerät.

Mehr Gaming bei Apple?

Offen bleibt, in welchen Bereichen der neue M3-Chip besonders glänzen wird. Klar ist natürlich, dass ihr euch auf mehr Leistung als beim M2 freuen könnt. Gerüchten zufolge soll der neue SoC (System on a Chip) im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt werden – wie der neue Apple A17 Pro, der das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max antreibt. Außerdem soll der M3 wie sein Vorgänger 8 CPU-Kerne bieten. Dazu kommen 10 GPU-Kerne für grafikintensive Anwendungen.

Spannend bleibt, wie viel Erwähnung das Thema "Gaming" auf dem Apple-Event finden wird. Während der Enthüllung des iPhone 15 Pro hat das Unternehmen diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit gewidmet. So ist der A17 Pro insbesondere für Spiele gut geeignet und bietet das von PC und Konsolen bekannte Feature Raytracing. Mit Titeln wie "Resident Evil Village" und "Assassin's Creed Mirage" erscheinen sogar vollwertige Konsolenspiele für die 15-Pro-Modelle.

Und wenn Apple schon bei der iPhone-Serie einen kleinen Gaming-Fokus setzt, wäre der gleiche Schritt für die Mac-Welt durchaus naheliegend. Ein Hinweis darauf könnte auch ein bereits bekanntes Toolkit für macOS sein, mit dem sich Windows-Spiele für Apple-Hardware anpassen lassen (vereinfacht gesagt). Wir sind in jedem Fall gespannt, welche Vorteile die neue Mac-Generation mit sich bringt.

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 13

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB

+ Apple AirPods (2nd Gen.) mtl./24Monate: 41,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 200 € sichern Apple MacBook Pro (M2)

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 76,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Weitere Apple Angebote