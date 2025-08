Apple scheint bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz nun deutlich aufs Gaspedal zu treten. Während bislang vor allem über eine verbesserte Siri gesprochen wurde, zeigen neue Hinweise: Im Hintergrund arbeitet der Konzern offenbar an einer deutlich ambitionierteren Lösung. Eine eigene Such-KI, die ChatGPT Konkurrenz machen könnte, steht offenbar in den Startlöchern.

Laut aktuellen Stellenausschreibungen sucht Apple derzeit zahlreiche KI-Experten für ein Team mit dem Namen "Answers, Knowledge, and Information". Ziel sei es, die Fähigkeiten von Siri, Spotlight und Safari zu verbessern. Besonders spannend: Eine der gesuchten Positionen soll helfen, Siri besser auf Fragen zu persönlichen Inhalten antworten zu lassen – natürlich mit besonderem Fokus auf Datenschutz. Das erinnert stark an die bereits angekündigte personalisierte Siri, die erst 2026 kommen soll.

KI-Suche à la Apple: Was ist dran?

Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, dass das besagte Apple-Team an einer Art "Antwortmaschine" arbeitet. Gemeint ist damit ein System, das Informationen aus dem Netz ziehen und Nutzern in Form von durchdachten Antworten zur Verfügung stellen kann – ähnlich wie ChatGPT oder die Google KI-Suche. Und: Apple soll sogar eine eigenständige App in Erwägung ziehen, die diese Funktion anbietet.

Die Pläne seien noch in einem frühen Stadium. Dennoch geht es nicht nur um eine einfache Ergänzung von Siri, sondern offenbar um eine ganz neue Art, Informationen zu suchen und präsentiert zu bekommen. Parallel zur App arbeite Apple auch an der nötigen Infrastruktur im Hintergrund, um Siri, Spotlight und Safari künftig deutlich intelligenter zu machen.

Siri soll schlauer werden – aber wann?

Während Apple sich offiziell bislang nur zur personalisierten Version von Siri geäußert hat, zeigen die aktuellen Entwicklungen deutlich: Die Vision geht weit über ein kontextbewusstes Sprachassistenz-Update hinaus. Die neue Siri soll irgendwann sogar Konversationen führen können – fast wie ein digitaler Gesprächspartner.

Doch bis dahin ist Geduld gefragt: Laut Gurman wird die wirklich smarte Siri-Version frühestens mit iOS 27 auf unseren iPhones landen. Das aktuell angekündigte Siri-Update bleibt also zunächst auf die Nutzung persönlicher Informationen und App-übergreifende Steuerung beschränkt.

Die neue Antwort-KI könnte hingegen der Schlüssel dafür sein, wie Apple künftig Sucherlebnisse neu definiert – und vielleicht sogar ein eigenes ChatGPT auf den Markt bringt.

