Überraschungserfolg bei Apple. Obwohl das iPhone 16e kein Fan-Liebling ist, sind die Verkaufszahlen in Europa besser als erwartet. Tatsächlich hat es das günstige Apple-Handy sogar in die Top 10 geschafft.

Findet bei den Apple-Fans aktuell ein Umdenken statt? Die Verkaufszahlen sprechen jedenfalls für diese These, denn es interessieren sich immer mehr Leute für die günstigeren Modelle. Bereits im internationalen Verkauf hat das Standardmodell das Pro-Modell von der Spitze verdrängt – das iPhone 16 liegt also auf Platz 1, nicht wie erwartet das 16 Pro (Max). Die europäischen Verkaufscharts halten ebenfalls eine Überraschung bereit: Das iPhone 16e ist bereits in seinem ersten Verkaufsmonat auf Platz 9 der zehn meistverkauften Smartphones gelandet.

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB)

Mai-Aktion: 5 GB extra) ab 25,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 39,99 € o2 Ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 660 € Amazon

Ein schwieriges Erbe

Apple vermarktet das iPhone 16e als brandneues Modell – dabei ist längst klar, dass es inoffiziell den Nachfolger der beliebten SE-Reihe darstellt. Bei einer Gegenüberstellung wirkt der Erfolg des neuen e-Modells plötzlich nicht mehr ganz so rosig.

Denn im direkten Vergleich mit dem iPhone SE (2022) wurden rund 17 Prozent weniger Smartphones im Launch-Monat verkauft. Verglichen mit dem iPhone SE (2020) sind es sogar 20 Prozent weniger.

Auch der Anteil an den Gesamtverkäufen ist demnach geringer. Das iPhone 16e bringt es nur auf 8 Prozent. Beim iPhone SE (2022) waren es 12 Prozent und beim iPhone SE (2020) sogar starke 19 Prozent.

Counterpoint März 2025 Verkaufszahlen Europa (© 2025 Counterpoint )

Der Preis ist Vorteil und Nachteil zugleich

Apple-Fans wenden sich also insgesamt eher den günstigeren iPhones zu, haben bei den alten SE-Modellen aber noch schneller zugegriffen. Wir wagen daher noch eine These aufzustellen: Das iPhone 16e wäre sogar in der Top 5 gelandet, hätte Apple den Preis nicht so hoch angesetzt.

Das iPhone 16e geht hierzulande für einen Preis ab 699 Euro über die Ladentheke. Beim iPhone SE (2022) verlangte Apple hingegen nur 529 Euro und beim iPhone SE (2020) sogar nur 479 Euro. Wir haben es also mit einem Preisunterschied von bis zu 220 Euro zu tun.

Es ist demnach falsch, von einem Apple-Mittelklassehandy zu sprechen. Das iPhone 16e ist eher ein "Low-Premium-Smartphone", das absurderweise preislich aktuell auf dem Niveau des älteren iPhone 15 liegt, rein technisch jedoch weniger zu bieten hat (z. B. eine schwächere Kamera).

Nun bleibt abzuwarten, wie sich der Preis des "günstigen" Apple-Handys entwickelt. Wer weiß: Sollte er wider Erwarten bald sinken, könnte sich das iPhone 16e vielleicht sogar noch zu einem richtigen Verkaufsschlager entwickeln.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht