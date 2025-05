Überraschung auf dem Smartphone-Thron: Im ersten Quartal 2025 führt ein unerwartetes Modell die Liste der meistverkauften Handys der Welt an. Insgesamt ist Apple in den Top 10 immer noch stark positioniert. Aber es gibt an mehreren Stellen ordentlich Bewegung, wie eine Marktanalyse von Counterpoint Research zeigt.

Im ersten Quartal 2025 war das iPhone 16 das weltweit meistverkaufte Modell. Damit ist Apples-Basismodell erstmals seit zwei Jahren an der Spitze. Anfang 2024 verkaufte sich etwa das iPhone 15 Pro Max noch besser als das günstigere iPhone 15. Bei der 16. Generation liegt nun das Basismodell vorn. Damit zeigt sich: Das Standardmodell ist wieder ein Hit. Auch die Pro-Versionen verkaufen sich stark, obwohl der chinesische Markt zunehmend schwieriger werde. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach besonders günstigen Android-Handys, die sich vor allem in Lateinamerika, Afrika und Asien großer Beliebtheit erfreuen.

Die Top 10 der weltweit meistverkauften Handys in Q1 2025:

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy S25 Ultra

Xiaomi Redmi 14C 4G

Samsung Galaxy A55

iPhone 16 Plus

Insgesamt belegt Apple laut Counterpoint Research fünf der zehn vorderen Plätze. Besonders gut lief es in Japan, dem Nahen Osten und Afrika. Das iPhone 16 Pro und Pro Max sicherten sich die Plätze zwei und drei, schwächelten aber in China: Hier greifen viele Käufer lieber zu heimischen marken wie Huawei. Trotzdem machen die Pro-Modelle weiterhin rund die Hälfte aller iPhone-Verkäufe aus – zum dritten Mal in Folge.

Android-Schnäppchen holen auf

Während Apple das Premiumsegment dominiert, mischen günstige Android-Geräte das untere Preissegment kräftig auf. Fast jedes fünfte verkaufte Smartphone weltweit kostet weniger als 100 US-Dollar. Vor allem Samsung profitiert: Das Galaxy A16 5G kletterte auf Platz fünf, das noch günstigere Galaxy A06 auf den sechsten Platz. Auch das Galaxy S25 Ultra – Samsungs neues High-End-Modell – schaffte es trotz spätem Start im Quartal (Anfang Februar) noch auf Rang sieben.

Aus den Top 10 lässt sich insgesamt ein Trend ablesen: High-End-Handys sind zwar noch sehr stark angesagt. Doch die Verkaufszahlen der günstigen Modelle sind ganz klar sichtbar angestiegen. Das zeigt allein der Führungswechsel vom Pro-Max-Modell hin zum Standard-iPhone. Zudem waren unter den weltweiten Top 10 vor einem Jahr noch ganze sieben Premium-Handys vertreten. In der aktuellen Übersicht für das erste Quartal 2025 sind es nur noch sechs Stück.

Den Unterschied macht das Galaxy S24, das vor einem Jahr noch eine Spitzenposition hatte. Dessen Nachfolger Galaxy S25 hat es in der aktuellen Übersicht allerdings nicht an den günstigen Handys vorbeigeschafft. Für das frisch erschienene Galaxy S25 Edge ist ein Einzug in die Top 10 übrigens auch eher unwahrscheinlich.

