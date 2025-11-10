Apple arbeitet laut einem bekannten Apple-Experten an mehreren neuen Satelliten-Funktionen fürs iPhone. Insgesamt fünf Verbesserungen plant das Unternehmen wohl, von denen einige Apps profitieren könnten.

Seit dem iPhone 14 könnt ihr mit "Notruf SOS via Satellit" in Notfällen Hilfe holen – selbst dann, wenn weit und breit kein Handymast in Sicht ist. Doch damit will sich Apple offenbar nicht zufriedengeben. Wie der Apple-Experte Mark Gurman (Bloomberg) in seinem "Power On"-Newsletter berichtet, steckt der Konzern mitten in der Entwicklung weiterer Satellitenfunktionen, die den Alltag deutlich praktischer machen könnten.

Bald mit Satelliten-Funktion: Apple Maps und Fotos-App

Gurman verrät, dass Apple gleich fünf neue Features testet. Darunter eine Variante von Apple Maps, die ganz ohne Mobilfunk oder WLAN funktioniert. So ließe sich künftig auch in Funklöchern navigieren. Außerdem soll es möglich werden, Fotos per iMessage via Satellit zu verschicken. Besonders spannend: Apple will offenbar erreichen, dass die Verbindung künftig auch aus Innenräumen funktioniert, ohne dass ihr euer iPhone gen Himmel halten müsst.

Satelliten statt Handymasten – und vielleicht auch für andere Apps

Ein weiteres Ziel ist die Integration von Satelliten in 5G-Netze (5G NTN). Damit könnten Mobilfunkanbieter künftig auf Satelliten zurückgreifen, wenn keine Antennen in Reichweite sind. Entwickler sollen zudem über ein neues API-Framework Satellitenfunktionen in ihre eigenen Apps einbauen dürfen. Damit würde Apple das Satelliten-Feature für Drittanbieter öffnen. Telefonate, Videoanrufe oder Surfen über Satellit sind aber vorerst nicht geplant.

Aktuell sind Apples bestehende Satelliten-Dienste noch kostenlos. Laut Gurman könnte es aber künftig Zusatzfunktionen geben, die Nutzer direkt bei den Satellitenbetreibern bezahlen.

Was das für bestehende iPhones bedeutet

Ob alle neuen Funktionen auch auf ältere iPhones kommen, steht noch in den Sternen. Sicher scheint nur: Der Satellitenpartner Globalstar muss seine Infrastruktur wohl aufrüsten, bevor Apple die Features freischalten kann. Dies könnte Gurman zufolge durch eine Übernahme von Globalstar durch SpaceX beschleunigt werden. Dem Unternehmen wird Interesse an dem Satelliten-Netzwerk nachgesagt.

Damit ist klar: Apples Satelliten-Offensive steht noch am Anfang – könnte aber in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass ihr mit dem iPhone wirklich überall Empfang habt, selbst am sprichwörtlichen Ende der Welt.

Ob die Features auch in Deutschland verfügbar sein werden, bleibt unklar. Nicht alle Funktionen sind bei uns verfügbar. Aktuell könnt ihr hierzulande nur Notrufe absetzen. In den USA und Kanada etwa kann man hingegen auch Nachrichten an Freunde versenden.

