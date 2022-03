Apple schlägt sie alle: Hier wurde die Konkurrenz abgehängt

Der Smartphone-Markt ist hart umkämpft. Hersteller wie Apple, Samsung und Xiaomi messen sich permanent in der Disziplin: Wer verkauft die meisten Smartphones? Quartalsweise werden Zahlen veröffentlicht und Etappensieger gekürt – so auch jetzt für das letzte Viertel des vergangenen Jahres.

2021 war ein gutes Jahr für die Smartphone-Hersteller. Weltweit stiegen die Handy-Verkäufe um 6 Prozent laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Gartner. Dabei konnte Apple sich einen großen Teil des Zuwachses sichern und verkaufte so viele Handys (hier mit Vertrag) wie kein anderes Unternehmen. Dabei hatte die Branche besonders in der zweiten Jahreshälfte mit Lieferproblemen zu kämpfen.

Apple trotz Schwierigkeiten Spitze

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres verkaufte Apple fast 83 Millionen Geräte an seine Kunden weltweit und damit mehr als jeder andere Hersteller. Den zweiten Platz in diesem Zeitraum sicherte sich Samsung mit rund 70 Millionen verkauften Handys, während es Xiaomi mit knapp 45 Millionen abgesetzten Smartphones auf den dritten Rang schaffte.

Der Hauptgrund für die insgesamt starken Zahlen waren den Analysten zufolge vor allem Upgrades auf 5G-fähige Smartphones. Dabei dürften besonders die im September 2021 vorgestellten iPhones wie das iPhone 13 Pro Max (hier mit Vertrag) eine wichtige Rolle gespielt haben. Apple feierte offenbar besonders in China große Erfolge und konnte dort ansässigen Firmen wie Xiaomi Marktanteile abnehmen. Auch bei den Handy-Prozessoren gibt es einen neuen Spitzenreiter, wie ihr im empfohlenen Artikel lesen könnt:

Im Gesamtklassement auf Platz zwei

Während Apple sich also mutmaßlich mit seinen neuen iPhones direkt nach deren Vorstellung im vierten Quartal Marktanteile sichern konnte, kommen die Amerikaner in der Gesamtwertung des Jahres 2021 laut Gartner auf den zweiten Rang. Der erste Platz für die meisten verkauften Handys im ganzen Jahr geht an Samsung.

Aber der Kampf geht weiter. Zu Beginn des Jahres 2022 im Bereich der Mittelklasse. Apple wird möglicherweise schon am 8. März ein neues iPhone SE vorstellen und auch von Samsung erwarten wir noch in diesem Monat ein Event, bei dem unter anderem das Galaxy A53 vorgestellt werden könnte. Es bleibt also weiterhin spannend.

