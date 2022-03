Apple hat seine erste Keynote 2022 angekündigt. Am 8. März steigt das Event, bei dem neue Produkte vorgestellt werden. (Den Livestream auf YouTube findet ihr oberhalb des Artikels eingebettet) Wir geben euch einen Überblick, was ihr von der Keynote erwarten könnt und verraten euch, wer sich während der Präsentation besonders freuen dürfte.

Das erste Gerücht hat sich bereits mit der Ankündigung des Apple-Events bestätigt: Das Datum an dem Apple seine ersten Produkte in diesem Jahr vorstellt ist der 8. März. Der Titel der Keynote lautet diesmal "Peek Performance" – mit "ee". Offenbar schickt Apple sich also nicht an den Gipfel (Peak – mit "ea") der Performance zu erklimmen, sondern will uns uns einen schnellen Blick (Peek) auf seine Leistungsfähigkeit geben.

Was erwartet uns auf der ersten Apple Keynote 2022

Zunächst einmal erwartet uns ein virtuelles Event, dass ihr online auf apple.com oder in der Apple TV App verfolgen könnt. Aber auch auf YouTube wird Apple die Keynote streamen. Los geht es am 8. März um 19:00 Uhr unserer Zeit und Apple wird höchstwahrscheinlich einige spannende Neuigkeiten präsentieren. Wir rechnen fest mit der Vorstellung eines neuen iPhone SE, zu dem es bisher schon viele Spekulationen gibt. Diese haben wir für euch in unserer iPhone SE 3 Gerüchteübersicht zusammengefasst.

So wirbt Apple für sein kommendes Event (© 2022 Apple )

Ein iPhone für unter 200 Dollar?

Im Falle des iPhone SE 3 gehen die Leaks davon aus, dass es das Design seiner Vorgängers beibehalten, aber mit deutlich mehr Leistung aufwarten wird: Im Inneren des Budget-iPhone soll demnach Apples A15 Bionic Chip für den Antrieb sorgen. Damit bekäme die Serie der günstigen iPhones den aktuellen Top-Performance-Prozessor, der auch im iPhone 13 (hier mit Vertrag) steckt. Dass es damit 5G-fähig sein dürfte, versteht sich von selbst.

Preislich soll sich aktuellen Gerüchten zufolge dennoch nichts an der 399 Dollar Marke ändern. Oder doch? Laut Bloomberg-Analyst Mark Gurman könnte Apple das neue iPhone SE 3 für 199 Dollar auf den Markt bringen. Das dürfte nicht nur Apple-Fans freuen, sondern auch diejenigen überzeugen, die von Android auf iOS umsteigen wollen, das bisher aber aufgrund von Apples Premium-Preisen nicht getan haben.

Bekommen wir das iPad Air 5 und neue Macs?

Auch Freunde von Tablets und Macs könnten sich über neue Produkte freuen. So könnte Apple uns das neue iPad Air 5 vorstellen, das ebenfalls mit einem A15 Bionic Chip angetrieben werden soll und über 5G-Konnektivität verfügen könnte. Weitere Gerüchte berichten von einer verbesserten 12-MP-Frontkamera mit Ultraweitwinkelobjektiv.

Bei den Apple-Computern könnte es ebenfalls erfreuliche Neuheiten geben: Ein Mac mini, der den M1 Chip des aktuellen MacBook Pro (hier mit Vertrag) in sich trägt wird ebenso erwartet, wie die Vorstellung des Nachfolge-Prozessors M2. Den Chip präsentiert Apple wahrscheinlich nicht alleine, sondern eingesetzt in einem MacBook. Branchen-Insider gehen davon aus, dass es sich dabei um ein neues MacBook Pro handeln wird.

Welche Smartphones, Tablets und MacBooks am 8. März vorgestellt werden, ist noch nicht 100-prozentig sicher, aber Apple hat offenbar viele neue Geräte für 2022 geplant. Insgesamt dürften sowohl Apple-Einsteiger als auch Freunde des High-End-Segments auf ihre Kosten kommen. Egal, zu welcher Kategorie ihr euch selbst zählt, mit dem eingebundenen Livestream seid ihr direkt dabei, wenn die Produkte vorgestellt werden