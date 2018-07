Apple-Spot: So hilft das iPhone X eurem Gedächtnis auf die Sprünge

Mit dem iPhone X müsst ihr euch kein Passwort mehr merken – diese Botschaft vermittelt der neue Werbespot von Apple. In dem Clip wird eine Situation inszeniert, die wir vermutlich alle schon einmal erlebt haben: der verzweifelte Versuch, sich an ein Passwort zu erinnern.

Passend hat Apple den neuen Spot zum iPhone X "Memory" genannt, also "Erinnerung". In dem knapp 1,5 Minuten langen Video, das Apple auf YouTube veröffentlicht hat, sehen wir zunächst ein großes Theater mit einem gespannten Publikum. Auf der Bühne befindet sich ein Kandidat in einer Art Gameshow und soll eine schwierige Frage beantworten: "Heute Morgen haben Sie ein Online-Banking-Passwort erstellt. Wie lautet es?"

Sicher und praktisch

30 Sekunden hat der Kandidat Zeit, um die Frage zu beantworten und wird zunehmend panischer, je näher das Ende der Frist rückt. Im Publikum macht sich bereits Schadenfreude breit, da der Mann offenbar nicht in der Lage ist, sich an das Passwort zu erinnern. Im letzten Moment zückt er sein iPhone X und die Face ID erkennt ihn als rechtmäßigen Eigentümer.

Die Theaterszene verschwindet und der Mann ist in einem Café zu sehen, wie er sichtlich erleichtert auf sein iPhone X guckt. Der Slogan des Spots lautet entsprechend: Dein Gesicht ist dein Passwort. Die nach dem Start des Jubiläums-iPhones veröffentlichten Clips rücken vor allem die Sicherheit und die Technik der Face ID in den Fokus; nun konzentriert sich Apple also offenbar mehr darauf zu zeigen, wie praktisch die Gesichtsentsperrung im Alltag sein kann.