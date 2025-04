Die Apple Watch Series 10 kann mehr als Schritte zählen oder Nachrichten anzeigen. In Neuseeland hat sie jetzt womöglich ein Leben gerettet. Eine Nutzerin ignorierte die Warnungen ihrer Uhr zunächst – doch dann ging sie zum Arzt. Die Diagnose: Blutkrebs.



Amanda Faulkner ist Psychiaterin und lebt in Napier, einer Stadt an der Ostküste Neuseelands. Sie hatte sich im letzten Jahr eine Apple Watch Series 10 zugelegt, nachdem sie zuvor jahrelang die alte Uhr ihres Mannes getragen hatte. Was neu bei ihrem Modell ist: die "Vitalzeichen"-App. Diese überwacht über Nacht verschiedene Körperfunktionen – darunter Puls, Atemfrequenz und Körpertemperatur – und meldet Auffälligkeiten jeden Morgen.

Genau das passierte Faulkner mehrere Nächte in Folge: Ihre Uhr zeigte plötzlich eine deutlich erhöhte Ruheherzfrequenz. Von ursprünglich rund 55 Schlägen pro Minute stieg diese dauerhaft auf über 90. Zuerst dachte sie noch, das Gerät spiele verrückt. Doch die konstanten Warnungen ließen sie schließlich ärztliche Hilfe suchen.

Besser einmal zu viel zum Arzt als zu spät

Beim Arztbesuch zeigte sie direkt die Daten ihrer Apple Watch vor – mit drastischen Folgen. Ihre Ärztin schickte sie sofort in die Notaufnahme. Dort bekam sie schließlich die erschütternde Diagnose: akute myeloische Leukämie, eine seltene und aggressive Form von Blutkrebs.

Wäre sie erst wenige Tage später gekommen, hätte das tödlich enden können. Seitdem liegt Amanda Faulkner im Krankenhaus in Palmerston North und erhält eine intensive Chemotherapie. Im Juli ist eine Stammzelltransplantation geplant, für die ein Spender aus Europa gefunden wurde. Die Behandlung ist nicht ungefährlich – das Risiko, daran zu sterben, liegt laut Faulkner bei 20 Prozent.

Trotzdem ist sie heute froh, auf ihre Smartwatch gehört zu haben. "Hand aufs Herz – ohne die ständigen Hinweise hätte ich nichts gemerkt", sagt sie. Ihr Mann Mike sieht das genauso: Die Apple Watch habe seiner Frau das Leben gerettet oder ihr zumindest eine deutlich bessere Überlebenschance gegeben.

Was wir daraus lernen können

Die Geschichte von Amanda Faulkner zeigt eindrucksvoll, dass Smartwatches längst mehr sind als Fitness-Spielzeuge. Gesundheits-Features wie die "Vitalzeichen"-App der Apple Watch Series 10 können im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen.

Also: Wenn eure Uhr euch mit auffälligen Messwerten nervt, ist das vielleicht gar kein Bug – sondern ein Lebensretter am Handgelenk.

