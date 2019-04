Apple Watch: EKG-Feature rettet deutschem Nutzer das Leben

Ein Elektrokardiogramm (EKG) am Handgelenk kann euer Leben retten: Zu diesem Schluss kam auch ein Nutzer der Apple Watch Series 4 in Deutschland. Das Feature hatte ihn auf ein Herzproblem hingewiesen, woraufhin er sich in ärztliche Behandlung begab.

Der Nutzer war offenbar zunächst skeptisch, was den Nutzen des EKG-Features betrifft. Doch als ihn seine Apple Watch auf ein mögliches Vorhofflimmern hinwies, suchte er seinen Hausarzt auf. Dadurch sei sein Leben wahrscheinlich verlängert worden. Dr. Michael Spehr hat den Inhalt der E-Mail über seinen Twitter-Kanal veröffentlicht. Ihr findet den Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

Erst seit Ende März nutzbar

Das EKG-Feature steht in den USA seit Anfang Dezember 2018 auf der Apple Watch Series 4 zur Verfügung. Seitdem mehren sich die Berichte, denen zufolge die Smartwatch zur rechtzeitigen Erkennung von kritischen Krankheiten beigetragen hat. Für deutsche Nutzer hat Apple die Funktion erst deutlich später freigeschaltet: Hierzulande gibt es das EKG auf der Apple-Smartwatch seit Ende März 2019.

Apple hat die neueste Ausführung seines Wearables im Herbst 2018 vorgestellt. Die Präsentation fand im Rahmen der September-Keynote statt, auf der das Unternehmen auch das iPhone Xs enthüllt hat. Neben dem EKG-Feature ist der deutlichste Unterschied zum Vorgänger der Bildschirm, der etwas größer ausfällt. Wenn ihr wissen möchtet, wie das EKG auf der Smartwatch genau funktioniert, hilft euch unser Ratgeber zum Thema weiter.