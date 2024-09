Wer sich schon auf die Unter-Display-Kamera im iPhone 17 gefreut hat, muss jetzt ganz stark sein: Das Gerücht ist vom Tisch. Die Technologie ist noch nicht weit genug entwickelt, um Apples Qualitätsstandards zu genügen. Aber es besteht Hoffnung für ein anderes iPhone.

Der Branchenkenner Ross Young (via PhoneArena) hat sich geirrt, was die Unter-Display-Kamera im iPhone 17 betrifft. Er hat inzwischen selbst eingeräumt, dass die Technologie 2025 noch nicht ausgereift genug sein wird für einen Marktstart. Das bestätigt nun auch The Elec in einem neuen Bericht, der Einblicke in den aktuellen Stand der koreanischen Display-Produktion gibt.

Apples Zulieferer sind noch nicht soweit

The Elec zufolge wird Apple erst dann ein iPhone mit Unter-Display-Kamera auf den Markt bringen, wenn mindestens zwei Zulieferer die Technologie in hoher Qualität und Quantität produzieren können. Sowohl LG als auch Samsung arbeiten daran, doch aktuell wird keiner der beiden koreanischen Tech-Giganten Apples Ansprüchen gerecht.

Samsung selbst stattet ein paar eigene Smartphones allerdings schon mit Unter-Display-Kameras aus. Das Feature steckt zum Beispiel im Samsung Galaxy Z Fold 6. Jedoch zeigt sich auch hier, wie unausgereift die Technik ist. Die Unter-Display-Kamera löst nur mit 4 MP auf und durch das darüberliegende Display ist auch der Lichteinfall auf den Sensor sehr gering.

Insbesondere Letzteres wäre für Apple ein Problem, da das Face-ID-Feature zur Gesichtserkennung auf den Lichteinfall angewiesen ist.

Vielleicht im iPhone Fold?

Da das iPhone 17 nicht mehr für den Launch der Unter-Display-Kamera infrage kommt, haben einige Experten sich nun auf Apples faltbares iPhone festgelegt.

Unrealistisch ist das nicht, allerdings werkelt Apple schon seit Jahren im Geheimen an seinem faltbaren iPhone, ohne sich bis bislang auf ein finales Konzept festgelegt zu haben – so die aktuelle Gerüchtelage.

Anders ausgedrückt: Ja, das faltbare iPhone könnte die Unter-Display-Kamera mit Face ID einführen. Allerdings könnte es noch Jahre dauern, bis dieses Smartphone auf den Markt kommt.