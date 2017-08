Asus ZenFone 4 Selfie mit Front-Dualkamera ist offiziell

Asus stellt mit dem Zenfone 4 Selfie und dem Selfie Pro die ultimativen Werkzeuge für alle diejenigen zur Verfügung, die größten Wert auf Selbstportraits legen: Beide Smartphones bieten eine Dualkamera – auf der Vorderseite. Eine löst mit 20 und 8 Megapixeln auf, die andere sogar mit 24 und 5 Megapixeln.

Die Frontkamera wurde ursprünglich wohl einmal in Smartphones eingebaut, weil man fälschlicherweise davon ausging, dass alle Welt Videotelefonate führen möchte. Heute ist klar: Die Kamera kommt gut an, aber vor allem, weil sich mit Ihr tolle Selbstporträts knipsen lassen. Das Asus ZenFone 4 Selfie und das Selfie Pro treiben diesen Trend auf die Spitze. Beide Smartphones verbinden Mittelklasse-Hardware mit hochauflösenden Dual-Frontkameras, die für noch bessere Ergebnisse auch Weitwinkelaufnahmen bis 120 Grad ermöglichen.

Mit einem Preis von 299 Euro ist das ZenFone 4 Selfie bereits im Shop von Asus Frankreich gelistet. Die Hardware passt jedoch nur zum Teil zu diesem Preis: Die Selfie-Cam und 4 GB RAM sind ebenso wie 64 GB interner Speicher und Slots für zwei SIM-Karten sowie für eine microSD-Karte gern gesehene Features. Das 720p-Display und der Snapdragon 430-Chipsatz gehören aber eher ins Feld der unteren Mittelklasse.

Das ZenFone 4 Selfie Pro kostet hingegen 399 Euro, dafür löst das ebenfalls 5,5 Zoll große IPS-Display aber auch in Full HD auf, so dass die frisch geknipsten Selfies auch in angemessener Auflösung betrachtet werden können. Außerdem ist der schnellere Snapdragon 625 Chipsatz verbaut. Auf der Rückseite besitzen beide Geräte eine nicht näher beschriebene und einfache 16-MP-Kamera. Wann die beiden Selfie-Smartphones auch in Deutschland erhältlich sein werden, ist noch unklar.