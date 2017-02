Asus ZenFone 4 soll QHD-Display, 6 GB RAM und 64 GB Speicher bieten

Die ZenFone 4-Modelle könnten sich am Design der ZenFone 3-Reihe orientieren

Neue Gerüchte zum ZenFone 4: Zwar hat Asus erst kürzlich im Januar auf der CES 2017 das ZenFone 3 AR und das ZenFone 3 Zoom vorgestellt, doch im Mai 2017 werden bereits die nächsten Smartphones des Herstellers erwartet. Nun sollen die technischen Details eines noch unbekannten Modells in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht sein.

Das ZenFone 4 ist laut The Android Soul in der Datenbank von GFXBench aufgetaucht. Für gewöhnlich bringt Asus mehrere ZenFone-Modelle auf den Markt. Um welche Variante es sich bei dem aufgetauchten Gerät handelt, ist nicht bekannt. Dem Eintrag zufolge besitzt das Phablet ein großes Display im 16:9-Format mit einer Bildschirmdiagonale von 5,7 Zoll und löst in QHD (2560 x 1440) auf.

High-End-Modell geleakt?

Im Inneren des Asus-Smartphones soll ein Snapdragon 820-Chipsatz werkeln, dem ganze 6 GB RAM zur Seite gestellt werden. An internem Speicher seien 64 GB verbaut. Ob der Speicher mit einer microSD-Karte erweitert werden kann, geht aus den Daten nicht hervor. Die Hauptkamera löse zudem mit stattlichen 21 MP auf, die Selfiekamera auf der Frontseite immerhin mit 8 MP. Auf dem ZenFone 4 ist angeblich Android 7.0 Nougat bereits vorinstalliert.

Den Specs zufolge könnte es sich bei dem in der Datenbank aufgetauchten Gerät um das High-End-Modell der ZenFone 4-Reihe handeln, auch wenn der Chipsatz von 2016 für ein Premium-Gerät von Mitte 2017 nicht ganz passend scheint. Laut einem Eintrag bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde FCC von Ende Dezember 2016 könnte auch mindestens ein Modell aus der Mittel- oder Einsteigerklasse geplant sein, das über einen 5,2-Zoll-Bildschirm verfügt, der in HD (1280 x 720) auflöst. Womöglich wissen wir schon bald mehr, wenn der MWC 2017 in wenigen Wochen seine Pforten öffnet.