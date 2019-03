Battle Pass für "Apex Legends": Respawn bittet um Geduld

Wann kommt der Battle Pass für "Apex Legends" endlich? Diese Frage stellen sich derzeit Spieler auf der ganzen Welt. Der CEO des Entwicklerstudios Respawn Entertainment hat sich nun via Twitter dazu geäußert.

Wie ihr in dem Tweet unter diesem Artikel sehen könnt, bittet Vince Zampella die Community um ein wenig Geduld. Auf die Frage eines Nutzers, wo denn der Battle Pass für "Apex Legends" bleibe, antwortet er: "Seit dem Launch sind nicht einmal vier Wochen vergangen! Das Team arbeitet intensiv [daran], versprochen." Die Einführung des hierzulande Kampfpass genannten Battle Pass wird höchstwahrscheinlich zeitgleich mit dem Beginn der ersten Season von "Apex Legends" erfolgen.

"Apex Legends": Battle Pass kommt im März

Allzu lange werden wir darauf wohl nicht mehr warten müssen. Denn Respawn Entertainment hat eine Roadmap veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass der Battle Pass und Season 1 von Apex Legends noch im März 2019 kommen werden. Viele Spieler sind daher offenbar davon ausgegangen, dass es gleich zu Monatsbeginn losgeht. Der große Konkurrent "Fortnite" ist bereits in die neue Saison gestartet.

Der Battle Pass dürfte "Apex Legends" noch interessanter machen, als es ohnehin bereits ist. Denn er wird euch zahlreiche neue Inhalte freispielen lassen – wie etwa neue Outfits und Waffen-Skins. Insgesamt werden über 100 neue Belohnungen auf Battle-Pass-Besitzer warten. Bis es so weit ist, empfehlen wir euch an euren Skills zu arbeiten. Dabei hilft euch unter anderem unser Ratgeber zu den besten Waffen in "Apex Legends".