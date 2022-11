Einer der wohl heißesten Handy-Deals der Black Week: Zum Black Friday gibt es das Galaxy S22 Ultra zu einem besonders attraktiven Preis – und ein Extra gibt es obendrauf. Alle Details zum Angebot des Flaggschiffs.

Samsung hat im Winter 2022 sein aktuell bestes Smartphone auf den Markt gebracht und in unserem Test hat das Galaxy S22 Ultra reichlich Lob eingesackt. Der Preis hat es jedoch durchaus in sich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die kleinste Variante mit 128 GB Speicher liegt bei 1249 Euro. Ein saftige Summe insbesondere in Zeiten von Inflation und steigenden Energiekosten. Zum Black Friday wird das Galaxy S22 Ultra nun aber erschwinglich. Bei CURVED gibt es das Gerät effektiv für 440 Euro zuzüglich eines Geschenks und der Option, weitere 100 Euro zu sparen. Der Nachteil "hoher Preis" aus unserem Review fällt also weg.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ JBL Xtreme3 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Galaxy S22 Ultra zum Black Friday als XXL-Paket

Darum geht es: Zum Black Friday bekommt ihr das Galaxy S22 Ultra mit Vertrag bei CURVED zusammen mit dem o2 Grow Tarif für 49,99 Euro monatlich. Aber was macht das Bundle so attraktiv?

Da der Tarif alleine monatlich 34,99 Euro (bei 36 Monate Laufzeit) kostet, zahlt ihr für das eigentliche Handy nur 15 Euro (im Monat) beziehungsweise vergleichsweise läppische 54o Euro (über die gesamte Vertragslaufzeit 15 x 36).

beziehungsweise vergleichsweise läppische 54o Euro (über die gesamte Vertragslaufzeit 15 x 36). Exklusiv bei CURVED erhaltet ihr aktuell 100 Euro Cashback . Das Geld erhaltet ihr vier Wochen nach erfolgreicher Aktivierung eurer SIM-Karte – und zahlt so effektiv nur 440 Euro für das Galaxy S22 Ultra.

. Das Geld erhaltet ihr vier Wochen nach erfolgreicher Aktivierung eurer SIM-Karte – und zahlt so effektiv nur 440 Euro für das Galaxy S22 Ultra. Und wer seine Rufnummer erfolgreich zu o2 mitnimmt, erhält zusätzlich einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro ; sofern ihr erstmalig auf einen o2 Free Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus einem Vertrag wechselt, der zuvor mindestens drei Monate bestanden hat.

; sofern ihr erstmalig auf einen o2 Free Tarif mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus einem Vertrag wechselt, der zuvor mindestens drei Monate bestanden hat. Beim Tarif handelt es sich um den o2 Grow 40. Dieser liefert euch 5G (sofern an eurem Standort verfügbar), eine Allnet-Flat, EU-Roaming und monatlich 40 GB Datenvolumen. Das Inklusiv-Volumen steigt zudem jährlich um 10 GB (ohne Zusatzkosten).

Zum Preisvergleich: Der nächstgünstige (namhafte) Anbieter setzt für das S22 Ultra mehr als 950 Euro an.

Insbesondere die Kameras des Galaxy S22 Ultra überzeugen (© 2022 CURVED )

Galaxy S22 Ultra zum Black Friday + gratis Lautsprecher

Wem das bisherige Gesamtpaket nicht reicht, der staubt zusätzlich einen tragbaren Lautsprecher ab. Der JBL Xtreme3 in Blau im Wert von 329,99 Euro (UVP) ist Teil des Deals. Die Gratis-Zugabe könnt ihr –nach dem ihr euer Galaxy S22 Ultra mit Vertrag bestellt habt – hier bis zum 13.12.2022 anfordern.

Achtung: Nur für kurze Zeit!

Wer sich für das Galaxy S22 Ultra mit S Pen, starker Kamera und Super-Akku interessiert, sollte schnell zuschlagen. Viel Zeit zum Überlegen bleibt nämlich nicht. Der Black Deal ist nur bis einschließlich dem 29. November gültig und auch nur, solange der Vorrat des Samsung-Flaggschiffs reicht.

Black Friday Alternativen von Samsung

Die Black-Friday-Angebote sind bereits gestartet und auch Samsung persönlich hat einige Pakete geschnürt. Unter anderem das Galaxy S22 ist am Black Friday im Angebot. Dies dürfte für euch interessant sein, solltet ihr euch eher für das Basismodell interessieren. Wir haben für euch die Samsung Deals geprüft und verraten euch, wie attraktiv diese wirklich sind.

