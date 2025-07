Die neueste Smartwatch aus Nothings CMF-Reihe ist da: Zum fairen Preis von 99 Euro bietet euch die CMF Watch 3 Pro eine ganze Reihe an Verbesserungen – darunter ein größeres Display, bessere Sensorik und ein ausdauernderer Akku.

Als Anzeige dient der CMF Watch 3 Pro ein 1,43 Zoll großes OLED-Display mit schmaleren Rändern als zuvor. Drei Farbvarianten stehen zur Wahl: Dunkelgrau, Hellgrau und Orange. Im Vergleich zur Watch Pro 2 fällt eine kleine Individualisierungsoption weg, die manche von euch vielleicht vermissen könnten. Dafür gibt’s unter der Haube umso mehr Neues.

Genaueres GPS, mehr Ausdauer

Ein neues Herzstück ist der überarbeitete Herzfrequenzsensor, der mit vier Kanälen arbeitet und so für genauere Messwerte sorgen soll. Unterstützt wird das Ganze von KI-Funktionen, die euch nach dem Training auswerten, individuelle Tipps geben und sogar personalisierte Laufpläne erstellen. Dazu kommen 131 Sportmodi – von Yoga bis Krafttraining ist also einiges dabei.

Das Dual-GPS-Modul bringt euch schneller und präziser ans Ziel – egal, ob mitten in der Stadt oder draußen im Grünen. Ein echter Pluspunkt für alle, die regelmäßig draußen unterwegs sind. Genau wie der Staub- und Wasserschutz nach IP68.

Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen: Bis zu 13 Tage sind laut Hersteller drin. Bei intensiver Nutzung oder aktiviertem Always-on-Display reduziert sich das entsprechend – 4,5 Tage sind dann realistisch.

Kompatibel zu Apple, Google und Strava

Die Steuerung erfolgt über die aktualisierte Nothing-X-App. Die kommt nicht nur mit frischem Look, sondern auch mit praktischer Anbindung an Dienste wie Apple Health, Google Health Connect und Strava. Auch ältere CMF-Modelle wie die Watch Pro 2 sollen künftig darüber verwaltet werden können. Beachtet, dass die Uhr nicht Wear OS als Betriebssystem nutzt, sondern ein eigenes. Außerdem wird ChatGPT unterstützt – vermutlich in Verbindung mit einem mitgeführten Smartphone.

Etwas kurios: Die neue Uhr nennt sich Watch 3 Pro – obwohl der Vorgänger Watch Pro 2 hieß. Für Fans der Marke nichts Neues, denn auch bei den CMF-Kopfhörern ging es bei der Namensgebung nicht immer ganz logisch zu. Doch solange die Technik stimmt, dürfte das für viele von euch eher Nebensache sein. Die CMF Watch 3 Pro ist ab sofort erhältlich und kostet 99 Euro.

