Das Nokia 9 PureView ist ab sofort erhältlich

Ab sofort könnt ihr das Nokia 9 PureView in Deutschland kaufen. Im offiziellen Onlineshop lässt sich das Smartphone nun für 649 Euro bestellen. Wenn ihr bis Ende April 2019 zuschlagt, übernimmt Hersteller HDM Global außerdem die Kosten für einen Display-Austausch – sofern es zu einem Schaden kommt.

In Anspruch nehmen könnt ihr die kostenlose Reparatur allerdings nur innerhalb der ersten 90 Tage nach Erhalt des Geräts. Das Nokia 9 PureView bietet HMD Global aktuell nur in einer Variante an: mit blauem Gehäuse, 6 GB RAM und 128 GB nicht erweiterbarem internem Speicher. Als Antrieb dient Qualcomms Top-Chipsatz aus dem Jahr 2018, der Snapdragon 845.

Hauptkamera mit fünf Objektiven

Highlight des Nokia 9 PureView sind aber die fünf Kameralinsen auf der Rückseite. Alle davon lösen mit 12 MP auf. Anders als bei Smartphone-Kameras mit mehreren Objektiven üblich, bieten alle Linsen die gleiche Brennweite. Auf einen optischen Zoom müsst ihr daher verzichten.

Stattdessen verspricht der Hersteller "Fotos mit einem hervorragenden Dynamikumfang, die Details und Texturen in hellen wie in dunklen Bildbereichen gleichermaßen einfangen, sowie eine unglaubliche Tiefenschärfe und kräftige, lebensechte Farben erzielen". Kurz gesagt werden Fotos von allen Linsen zu einer einzigen Aufnahme kombiniert.

Ob dem wirklich so ist, werden wir erst nach einem ausführlichen Test beantworten können. Jan hat seine ersten Eindrücke aber bereits in unserem Hands-on zum Nokia 9 PureView festgehalten. Dass das Gerät vor allem für ambitionierte Smartphone-Fotografen gedacht ist, zeigen auch die weiteren Kamera-Features: Unter anderem ermöglicht das Gerät native Schwarz-Weiß-Fotografie und die Aufnahme sowie Bearbeitung von Fotos im RAW-Format.