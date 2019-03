Das Samsung Galaxy Note 10 hat angeblich keine physischen Tasten

Ein "tastenloses Design" für das Samsung Galaxy Note 10: Aktuellen Gerüchten zufolge plant das Unternehmen sein nächstes Flaggschiff der Note-Reihe ohne physische Tasten. Stattdessen könnte der Hersteller verstärkt auf Gestensteuerung setzen.

Wie solche Gesten oder andere Alternativen zu physischen Tasten auf dem Galaxy Note 10 genau aussehen könnten, gehe aus einem ETNews-Artikel nicht hervor, berichtet SamMobile. Patente deuten aber darauf hin, dass Samsung eine Steuerung über die Kanten des Smartphones zumindest in Erwägung ziehe. Ein vergleichbares Feature bietet zum Beispiel das HTC U11. Dort könnt ihr mit Druck auf die Seiten etwa die Kamera-App öffnen.

Test in der Mittelklasse

Dem Bericht zufolge will Samsung das "tastenlose Design" auch in seine Mittelklasse einführen, also bei den Galaxy-A-Smartphones. Entsprechend liege es nahe, das der Hersteller dieses Feature erst einmal testet, bevor es Einzug in die Premium-Reihe der Galaxy-Note-Geräte hält. Ähnlich ist Samsung bereits bei der Aussparung im Display vorgegangen, die es neuerdings auch im Galaxy S10 gibt.

Außerdem gebe es Neuigkeiten zum Start des Galaxy Note 10. Samsung soll das Smartphone bereits im August 2019 veröffentlichen. Bereits zuvor hieß es, dass in dem Gerät auf der Rückseite eine Vierfach-Kamera zum Einsatz kommt. Denkbar ist außerdem, dass Samsung auf einen klassischen Kopfhöreranschluss verzichtet.

Das chinesische Unternehmen Meizu hat Anfang 2019 erstmals ein Smartphone präsentiert, das gänzlich ohne physische Tasten auskommt. Dies hat nicht nur optische Gründe – so könne das Innere des Meizu Zero auch besonders gut vor Wasser geschützt werden. Auch Vivo hat mit dem Konzept-Gerät Apex diesen Weg eingeschlagen.