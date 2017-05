Dieses Tool sagt Euch, welche Emojis cool sind – und welche nicht

Mit welchen Emojis liege ich im Trend? Die bunten Bildchen sind aus Messengern wie WhatsApp oder Telegram nicht mehr wegzudenken; gleichzeitig wird die Menge mitunter unübersichtlich. Wer sich auf einen bestimmten Satz an Emoticons beschränken will, die gerade "in" sind, für den gibt es nun ein spezielles Tool.

Emojipedia versorgt die geneigten Smartphone-Nutzer üblicherweise mit Informationen zu Neuerungen, die mit System-Updates Einzug in die Messenger-Dienste halten. Nun hat die Webseite das Tool "Emoji Trends" eingerichtet. Damit könnt Ihr auf einen Blick überprüfen, wie angesagt Eure Lieblings-Bildchen derzeit sind – und ob der Zenit eines Emojis möglicherweise bereits überschritten ist.

In diesem Artikel o2 Free S

Trend-Entwicklung verfolgen

Um die "Emoji Trends" auf Emojipedia aufzurufen, müsst Ihr lediglich auf der Seite eines der Bildchen ganz nach unten scrollen und auf den grau unterlegten Button "Trends" klicken oder tippen. Dann seht Ihr sofort, wie groß das Interesse an diesem speziellen Emoji in den letzten Jahren weltweit war. Als Basis für die Erhebung zu Emojis dient offenbar Google Trends.

Auf diesem Wege könnt Ihr also künftig herausfinden, dass zum Beispiel das weltweite Interesse an dem Emoji "Person mit erhobener Hand" zu Beginn des Jahres 2015 am größten war – und insgesamt starken Schwankungen unterworfen ist. Anders verhält es sich da schon bei dem Emoji "Hundegesicht", an dem das Interesse seit der Verfügbarkeit stetig gestiegen ist.