Wer dachte, Nintendo hätte sein Pulver für die Switch 2 schon verschossen, kennt Donkey Kong Bananza noch nicht. Das neue 3D-Jump-'n'-Run wurde im Rahmen eines Nintendo-Direct-Livestreams vorgestellt – mit reichlich Überraschungen im Gepäck. Besonders ein Twist ließ Fans staunen: Pauline kehrt zurück – und das als Co-Star.

Eigentlich wirkte alles eindeutig: Der Sidekick im ersten Trailer war ein sprechender Stein, ganz in der Tradition von Marios skurrilen Begleitern. Doch nun stellte sich heraus – Nintendo hat uns reingelegt. Pauline, bekannt aus dem originalen Donkey-Kong-Arcade-Spiel und zuletzt Bürgermeisterin in Super Mario Odyssey, war die ganze Zeit über in diesem Stein gefangen. Jetzt kämpft sie Seite an Seite mit DK – im Koop-Modus sogar steuerbar von einer zweiten Person. Das Ganze funktioniert über GameShare – also auch ohne zwei Spielkopien.

Gameplay mit Tiefgang und witzigen Wendungen

Neben Pauline bringt Donkey Kong Bananza eine Reihe von Features mit, die das klassische Bananen-Abenteuer aufpeppen. So könnt ihr etwa einen Skill-Tree nutzen und DK sowie Pauline neue Fähigkeiten verpassen. Auch kosmetisch geht’s zur Sache – mit Outfits zum Freischalten für beide Charaktere.

Doch es wird noch wilder: Donkey Kong kann sich in Tiere verwandeln. Wer schon immer mal einen fliegenden Strauß oder einen wasserlaufenden Zebra-Kong spielen wollte – bitteschön.

Dazu kommt eine ordentliche Portion Zerstörung: Alles im Spiel scheint zerstörbar, was nicht nur cool aussieht, sondern auch neue Wege zur Erkundung eröffnet. Eine Art Donkey-Kong-Version der "alles ist möglich"-Philosophie aus Breath of the Wild.

Release, Technik und ein Hauch Nostalgie

Ein kleines technisches Gimmick hat Nintendo auch noch eingebaut: Mit der Joy-Con-Maussteuerung könnt ihr Steine modellieren – vermutlich ein Bonusmodus für kreative Affenherzen.

Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli exklusiv für die Switch 2. Ein passendes Amiibo-Duo mit DK und Pauline bringt ein exklusives Outfit für Pauline mit.

Noch mal zurück zu Pauline: Die taucht hier als Kind auf, obwohl sie im Klassiker als Erwachsene zu sehen war. Donkey Kong als ihr Beschützer statt Bösewicht? Nintendo dreht hier ordentlich an der Lore-Schraube – und wir sind sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt.

