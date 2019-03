Faltbare Smartphones: Lego nimmt Huawei und Samsung auf die Schippe

Galaxy Fold und Co.: So könn­ten Hüllen für falt­bare Smart­pho­nes ausse­hen

Teuer und nicht leicht zu bekommen: Samsung will das Galaxy Fold offenbar zu einem Statussymbol machen.

Galaxy Fold: Samsungs Falt-Smart­phone soll in begrenz­ter Stück­zahl kommen

Galaxy Fold: Samsung gewährt Einbli­cke in offi­zi­el­lem Video Lars Wertgen 25.02.19

Samsung zeigt das Galaxy Fold noch einmal in all seiner Pracht – und in allen Farben. Der Hersteller veranschaulicht auch einige Features.