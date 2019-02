Faltbares iPhone als Konzept: So könnte es aussehen

Geht Apple mit einem faltbaren iPhone einen anderen Weg als die Konkurrenz? Während wir bereits mutmaßliche Bilder von Klapp-Smartphones diverser Hersteller gesehen haben, gibt es zu einem solchen Apple-Gerät noch kein Material – und das ändert sich so schnell wahrscheinlich auch nicht. Ein Konzept zeigt aber bereits jetzt, wie ein iPhone aussehen könnte, dass ihr knicken könnt.

Die 3D-Renderbilder, von denen ihr eines direkt über diesem Artikel seht, stammen von dem niederländischen Portal LetsGoDigital. Sie orientieren sich an den Zeichnungen eines Apple-Patents, das zuletzt in der Datenbank des US Patent and Trademark Office (USPTO) aufgetaucht ist. Demnach plant das Unternehmen ein faltbares iPhone, das sich vertikal zusammenklappen lässt – wie etwa das Motorola RAZR.

Kompaktes Design, statt Hybrid

Im geschlossenen Zustand ist das Gerät dann relativ kompakt und findet in jeder Hosentasche Platz. Geöffnet ist das iPhone-Konzept so groß wie ein gewöhnliches Handy. Ihr könnt das faltbare iPhone entsprechend mit einer Hand benutzen. Eine ähnliche Lösung erwarten wir auch von Motorola, während zum Beispiel Samsung und Huawei ihre Falt-Handys eher als Hybrid zwischen Smartphone und Tablet interpretieren.

Apple plant zudem offenbar ein Smartphone, das ihr auch nach hinten beugen könnt. Die oberen und unteren Ränder fungieren dann als Ständer. Die Kameras befinden sich laut der Patentbeschreibung im oberen Bereich des Displays. Welche Kamerasysteme Apple integriert, geht aus den Zeichnungen nicht hervor.

Mehr als spannende Konzepte werden wir in naher Zukunft aber wohl nicht von einem faltbaren iPhone zu sehen bekommen: Vor 2020 rechnen wir nicht mit einer Ankündigung. Bevor Apple das Feld in diesem Gebiet womöglich von hinten aufrollt, erwarten uns in diesem Jahr in jedem Fall noch zahlreiche andere faltbare Smartphones.