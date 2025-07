Der Ball rollt wieder – zumindest virtuell. EA Sports hat endlich erste Details zu EA Sports FC 26 veröffentlicht. Der neu erschienene Trailer zeigt nicht nur frisches Gameplay, sondern auch, dass EA offenbar wirklich auf die Wünsche der Community gehört hat. Mit dabei: neue Modi, bessere Steuerung und ein starkes Versprechen an alle Fans des Spiels.

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Jetzt das Gaming-Monster sichern und zahlreiche Titel in noch besserer Grafik zocken! 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: 15 € sparen pro Monat

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 39,99 € o2 ohne Vertrag ab 706,00 € Amazon Top-Deal powered by Geizhals

Wer das neue "Fifa" – offiziell ja weiterhin EA Sports FC – ab dem 26. September zocken will, darf sich auf einige spannende Neuerungen freuen. EA betont, dass man viele Veränderungen direkt auf das Feedback der Spieler zurückführt. Zum Beispiel wurde das Dribbling überarbeitet und wirkt laut ersten Einblicken deutlich flüssiger und reaktionsfreudiger. Explosivere Bewegungen und clevere Laufwege sollen für mehr Dynamik auf dem Platz sorgen. Auch bei den Torhütern hat sich etwas getan: Dank einer neuen KI-Technik bewegen sie sich realistischer und reagieren besser auf Spielsituationen. Hier der Trailer:

(© 2025 CURVED )

Mehr Authentizität, neue Modi und große Namen

Der neue Titel bringt aber nicht nur technische Verbesserungen. Auch beim Spielgefühl selbst könnt ihr euch zwischen zwei Presets entscheiden: "Competitive Gameplay" richtet sich an Fans von FUT und Clubs und verspricht mehr Präzision, während das "Authentic Gameplay" in der Karriere für realistischere Fußballmomente sorgen soll.

Passend dazu gibt es mit "Manager Live" einen runderneuerten Karrieremodus mit wechselnden Herausforderungen, die sich am echten Fußball orientieren. Ihr bekommt also regelmäßig neue Anreize, eure Trainerkarriere weiterzuführen.

Ein weiteres Highlight sind die Archetypen – spezielle Spielklassen, inspiriert von echten Fußballlegenden. Damit könnt ihr eure Spieler noch individueller entwickeln und an euren Spielstil anpassen.

Wer es etwas glamouröser mag: Jude Bellingham und Jamal Musiala zieren das diesjährige Standard-Cover, während Zlatan Ibrahimović die Ultimate Edition schmückt – eine Premiere für Bayern-Star Musiala auf einem weltweiten FC-Cover.

Early Access, Fan-Beteiligung und ein bekanntes Gesicht

Bereits ab dem 19. September könnt ihr loslegen – vorausgesetzt, ihr holt euch die Ultimate Edition oder seid EA-Play-Mitglied. Letztere erhalten zusätzlich monatliche Belohnungen für den Ultimate Team-Modus sowie Rabatte auf digitale Inhalte.

Auch auf dem Smartphone geht es weiter: In FC Mobile erhaltet ihr zwischen dem 17. und 31. Juli Bellingham und Musiala als exklusive Spielerobjekte. Und Zlatan feiert dort als ICON sein Comeback.

EA verspricht zudem mehr Community-Nähe: Mit der Initiative "FC Feedback" sollen Spieler direkt in die Entwicklung einbezogen werden – über Discord, Foren oder ein neues Feedback-Portal. Bleibt also spannend, wie viel von eurem Input tatsächlich im Spiel landet. Klar ist: Mit FC 26 geht EA einen Schritt in die richtige Richtung – und bringt frischen Wind in den virtuellen Fußball.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht