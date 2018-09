"FIFA 19" ab sofort für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

Das Warten hat ein Ende: Ab sofort steht "FIFA 19" in den Regalen der Händler. Ihr könnt die Fußballsimulation nun für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder euren PC kaufen.

"FIFA 19" wartet mit zahlreichen Neuerungen auf. Unter anderem hat sich EA dieses Jahr die Exklusivrechte an der UEFA Champions League gesichert, die zuvor bei Konkurrent Konami lagen. Im neuesten Teil der FIFA-Reihe könnt ihr die Königsklasse also so authentisch erleben wie nie zuvor. Außerdem gibt es diverse neue Spielmodi. Einer davon ist der überarbeitete Anstoß-Modus, der bereits in der Demo spielbar war.

Neue und verbesserte Spielmodi

Im Anstoßmodus stehen euch neuerdings fünf verschiedene Spielvarianten zur Auswahl. Außerdem könnt ihr nach euren Hausregeln spielen und mehr Statistiken abrufen als in früheren FIFA-Teilen. Der Survival-Modus bringt hingegen einen Hauch von "Fortnite" und "PUBG" in "FIFA 19": Ähnlich wie in den beiden Battle-Royale-Shootern muss ein Spieler nach dem anderen das Feld verlassen – und zwar immer dann, wenn ein Tor fällt.

Auch der "FIFA Ultimate Team"-Modus ist zurück – mit Champions-League-Integration, neuen ikonischen Spielern und größerer Transparenz, was die In-Game-Käufe angeht. Zudem erzählt "The Journey" die Geschichte von Alex Hunter weiter. Außer ihm könnt ihr in dem Story-Modus dieses Jahr auch zwei weitere Charaktere spielen und deren Werdegang verfolgen.

Auf der Nintendo Switch könnt ihr "The Journey" dagegen leider nicht spielen. Wohl aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten der Konsole bietet "FIFA 19" darauf nicht das gleiche Spielerlebnis wie auf der PS4, Xbox One oder dem PC. Wenn ihr neben der Switch also noch eines der anderen Systeme besitzt und euch etwas Story wünscht, solltet ihr "FIFA 19" für dieses kaufen – es sei denn natürlich, ihr wollt unbedingt unterwegs FIFA zocken.