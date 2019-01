"Fortnite" fiebert Super Bowl entgegen: NFL-Skin feiert Comeback

Auch "Fortnite" kann sich dem Super-Bowl-Fieber nicht entziehen. Anlässlich des in Kürze stattfindenden NFL-Endspiels kommen die American-Football-Skins zurück, die im November 2018 vorübergehend im In-Game-Store erhältlich waren. Außerdem werden zwei komplett neue Trikots hinzukommen.

In dem Video über diesem Artikel seht ihr, wie die NFL-Skins aussehen, die Epic Games letztes Jahr eingeführt hat: Zu jedem Team der American-Football-Liga gibt es ein Trikot, dass ihr mit einer Nummer von 0 bis 99 versehen könnt. Die "Fortnite"-Skins gibt es als männliche und weibliche Ausführungen mit unterschiedlichen Haut- und Haarfarben. Wer es damals versäumt hat, sich ein solches Skin zu sichern, erhält ab dem 1. Februar 2019 (1:00 Uhr) erneut Gelegenheit dazu.

Extra-Trikots für Patriots und Rams

Auch dieses Mal werden sie allerdings nur vorübergehend im In-Game-Store von "Fortnite" erhältlich sein. Wann die Frist endet, ist aktuell noch unklar. Zumindest bis zum 3. Februar 2019 solltet ihr aber Zeit haben. Denn erst dann treten die New England Patriots und die Los Angeles Rams im Super Bowl gegeneinander an. Beide Teams erhalten als Final-Teilnehmer ein zusätzliches Trikot in "Fortnite".

Außerdem können sich "Fortnite"-Spieler am Super-Bowl-Sonntag das sogenannte Football-Spielzeug im Shop sichern. Darüber hinaus wird es einen neuen zeitlich begrenzten Spielmodus geben: Im "NFL-Rumble" schließt ihr euch einem von zwei zwanzigköpfigen Teams an und tragt dabei entweder das Trikot der New England Patriots oder das Outfit der Los Angeles Rams. Vor Kurzem hat Epic Games außerdem ein größeres Update ausgerollt, dank dem ihr auf Smartphones nun Controller verwenden könnt.