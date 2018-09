"Fortnite": Zeitlich begrenzter "Getaway"-Modus macht euch zu Bankräubern

Epic Games hat den neuen Modus "Getaway" vorgestellt. Dieser klingt vielversprechend und wird wohl zusammen mit dem Event "High Stakes" und einer neuen Waffe ins Spiel kommen. Was euch in etwa erwartet, zeigt das Video oberhalb dieses Artikels.

Auf diesen zeitlich begrenzten Modus, den die Entwickler auf der Convention PAX West zeigten, dürften sich viele Spieler diebisch freuen: In "Getaway" werden vier Tresore verteilt. In ihnen befindet sich jeweils ein großes Juwel. Eure Aufgabe: Findet gemeinsam mit drei Mitspielern einen Tresor, knackt diesen und flieht mit der Beute.

Saugnapf als Fortbewegungsmittel

Das Problem: Es dauert, bis der Tresor geknackt ist, andere Teams jagen dem Schatz ebenfalls hinterher und versuchen euch zu berauben. Die ersten vier Teams, die ihren Fluchtwagen rechtzeitig mit dem Juwel erreichen, gewinnen. Das klingt nicht nur interessant, sondern wird auch durch eine Waffe noch einmal aufgewertet.

Bei "The Grappler" handelt es sich um eine Art Saugnapf-Harpune. Schießt den Pümpel an ein Gebäude und zieht euch hinterher. Ihr bewegt euch so rasch von A nach B und überrascht eure Gegner. Die Neuerungen dürften wahrscheinlich mit dem Update 5.4 ins Spiel integriert werden.

"Getaway" ist Teil des Events "High Stakes", zu dem außerdem neue Outfits und Masken zählen. Zu dem Event dürften auch noch weitere Herausforderungen gehören. Das Geheimnis soll in Kürze gelüftet werden. Schon bald dürften wir also auch wissen, wann und für wie lange wir den Modus selbst ausprobieren können.