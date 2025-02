(© 2025 YTechB ) Das Galaxy A36 in Schwarz (© 2025 YTechB ) Das Galaxy A36 in Weiß (© 2025 YTechB ) Das Galaxy A36 in Lila (© 2025 YTechB ) Das Galaxy A36 in Grün

Vor einer Weile konnten wir bereits das Galaxy A56 auf Bildern betrachten und auch zum Galaxy A36 gab es vor wenigen Tagen erste Renderbilder. Diese lieferte der verlässliche Leaker Evan Blass. Zu ihm gesellt sich nun das Portal YTechB mit weiteren Bildern, die sehr realistisch wirken. Sie zeigen die Vorder- und Rückseite des Galaxy A36 in einer überlappenden Anordnung, die Samsung gerne für seine Produktbilder nutzt.Der Look unterscheidet sich praktisch nicht von früheren Leaks. Diesowie die möglichen Farben für das Galaxy A36 (Schwarz, Weiß, Grün und Lila). Eine komplette Designwende wird also immer unwahrscheinlicher. Selten irren sich gleich mehrere (verlässliche) Quellen in dieser Hinsicht.