Das Galaxy A51 und das Galaxy A71 sind die aktuellen Mitteklasse-Smartphones im Angebot von Samsung. In unseren Tests schlugen sich beide Geräte tapfer. Ein gutes halbes Jahr nach Verkaufsstart sind sie aber noch ein gutes Stück attraktiver geworden: Die Preise des Galaxy A71 und Galaxy A51 haben nämlich kräftig abgenommen.

Wie auch das Galaxy A71 ist das Galaxy A51 Mitte Dezember 2019 auf den Markt gekommen. Seitdem gehören die beiden Geräte zur oberen Mittelklasse in Samsungs Smartphone-Angebot – und das bewiesen sie auch in unserem Test. Mit Startpreisen von 369 Euro und 469 Euro waren beide Handys nicht unbedingt die günstigsten Vertreter dieses Marktsegments. Jedoch wurden die Preise relativ schnell heruntergeschraubt.

Galaxy A51 und A71: Preise gut 25 Prozent reduziert

Es ist zwar üblich, dass gerade Android-Smartphones nach ihrem Release nach und nach günstiger werden, beim Galaxy A51 und A71 fällt der Preisnachlass aber recht drastisch aus. Suchmaschinen ermöglichen schnelle Recherchen und verraten uns, dass das Galaxy A51 etwa 25 Prozent weniger kostet als vor einem halben Jahr. Beim Galaxy A71 ist der Preis sogar um fast 30 Prozent nach unten gerauscht.

Das "kleinere" Galaxy A51 kostet mit seinem Super-AMOLED-Bildschirm bei einigen Händlern mittlerweile sogar schon weniger als sein Vorgänger, das A50. Dass Samsung den Kostenpunkt so bald noch einmal deutlich reduziert, wirkt daher unwahrscheinlich. Angesichts unseres positiven Fazits im Test des Galaxy A51 zählt es also aktuell zu den interessanten Schnäppchen unter den Mittelklasse-Smartphones. Und das Gleiche gilt für das Galaxy A71. Die Unterschiede der beiden Modelle erfahrt ihr in unserem Vergleich.