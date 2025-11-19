Eigentlich stehen Samsungs S-Modelle für das Beste, was der Hersteller zu bieten hat. Doch das Galaxy S26 wird dem Galaxy A57 aus der Mittelklasse in einem wichtigen Bereich hinterherhinken.

Laut einem neuen Eintrag bei der chinesischen Zulassungsbehörde 3C unterstützt das Galaxy A57 5G Schnellladen mit 45 W. Das überrascht nicht allzu sehr, denn auch das Galaxy A56 bot bereits diese Ladeleistung. Was aber stutzig macht: Das Galaxy S26, das Samsung Anfang 2026 vorstellen dürfte, ist ebenfalls bei 3C aufgetaucht – wie das Galaxy S25 jedoch nur mit 25 W. Damit bietet das deutlich günstigere A-Modell auch in der nächsten Generation einen Geschwindigkeitsvorteil beim Aufladen.

Sparmaßnahmen beim Galaxy S26

Wer ein Samsung-Flaggschiff mit schnellerem Aufladen will, muss wohl zum Galaxy S26 Ultra oder S26 Plus greifen. Dass Samsung seinem Standardmodell kein besseres Fast Charging spendiert, könnte mit Sparmaßnahmen zu tun haben. Wegen des iPhone 17 darf das Galaxy S26 angeblich nicht teurer werden. Aus diesem Grund soll der Hersteller auf einige ursprünglich geplante Upgrades verzichten.

Allerdings sollte man das große Ganze nicht aus den Augen verlieren: Das A57 wird voraussichtlich mit einem Mittelklasse-Prozessor ausgestattet sein, vermutlich ohne kabelloses Laden, ohne Telekamera und mit abgespeckten KI-Funktionen. Wer also ein Premium-Erlebnis sucht, wird mit dem Galaxy S26 trotz allem deutlich besser beraten sein als mit dem A57.

Das Galaxy S26 kommt früher als das A57

Während das Galaxy S26 bereits im Januar 2026 erscheinen soll, dauert es bis zum Release des Galaxy A57 noch etwas länger. Sein Marktstart wird erst im März 2026 erwartet. Schnelles Aufladen in der Mittelklasse könnt ihr aber jetzt schon haben: Das Galaxy A56 lädt genauso schnell auf und ist mittlerweile deutlich reduziert erhältlich.

