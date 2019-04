Galaxy Fold mit Verspätung? Samsung sagt Vorverkauf in China ab

Erscheint das Samsung Galaxy Fold später? Angeblich bereitet der Veranstaltungsort in China dem Hersteller aus Südkorea Probleme. Berichten zufolge soll Samsung deshalb den Start für den Vorverkauf kurzfristig abgesagt haben. Könnte die Planänderung aber auch mit den zuletzt aufgekommenen Berichten über die Haltbarkeit des Falt-Smartphones zu tun haben?

Erst vor wenigen Tagen hatte Samsung sich zu den Berichten über schadhafte Exemplare des Galaxy Fold geäußert und versucht, die Wogen zu glätten. Nach einer Ankündigung der Untersuchung dieser Vorfälle zog der Hersteller nun die Reißleine, wie SamMobile berichtet. Eigentlich sollte der Vorverkauf in China schon am 24. April beginnen.

Weitere Galaxy-Fold-Veranstaltungen verschoben

Offenbar benötigt Samsung mehr Zeit für eine gründliche Untersuchung der Sachlage. Mehrere Tester hatten berichtet, dass ihre Exemplare des Samsung Galaxy Fold bereits beschädigt bei ihnen ankamen oder nach kurzer Zeit Probleme machten. Im Mittelpunkt stand dabei offenbar immer der spezielle faltbare Bildschirm.

Wie der auf Samsung spezialisierte Leak-Experte Ice Universe via Twitter berichtet, habe Samsung noch zwei weitere Veranstaltungen zum Galaxy Fold in China vorerst abgesagt. Weder für diese Events noch für den Vorverkaufsstart gebe es bisher Ersatztermine. Es bleibt also abzuwarten, welche Ergebnisse die von Samsung versprochene Untersuchung liefert. Auch ist fraglich, ob der Hersteller am geplanten Verkaufsstart für Deutschland festhalten wird. Eigentlich sollte hierzulande das Galaxy Fold am 3. Mai in den ersten Geschäften zu finden sein.