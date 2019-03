Galaxy S10: Sicherheitsupdate für März 2019 verbessert Laden anderer Geräte

Samsung spendiert seinen Top-Smartphones eine neue Firmware. Das Galaxy S10, das S10e und das S10 Plus erhalten derzeit das Sicherheitsupdate für März 2019. Mit der Aktualisierung stopft der Hersteller aber nicht nur Sicherheitslücken, sondern verbessert auch ein praktisches Feature.

Die neue Firmware für das Galaxy S10 trägt die Kennnummer "G973FXXU1ASC8" oder "G973FOXM1ASC8". Damit werden alle Sicherheitslücken ausgeräumt, die Google bis Ende Februar 2019 bekannt waren. Acht Stück davon werden als kritisch eingestuft, wie SamMobile berichtet. Das Sicherheitsupdate für März 2019 soll auf den drei Geräten außerdem 11 Schwachstellen beseitigen, die ausschließlich Samsungs Benutzeroberfläche betreffen.

Stabilität und mehr Leistung

Die neue Software bringt aber nicht nur solche Patches mit. Laut Changelog verbessert das Update auf Galaxy S10 Plus und Co. auch die Stabilität der Kamera. Darüber hinaus soll die Aktualisierung die Performance der Aufladefunktion "Wireless PowerChare" optimieren. Mit den drei Smartphones könnt ihr auf Wunsch andere Geräte kabellos aufladen. Was praktisch klingt, dauert leider bisher in der Realität sehr lange.

Insgesamt bringt die Firmware Bugfixes und eine höhere Stabilität für das Betriebssystem mit. Das Update für das Galaxy S10 hat die Größe von 464 MB. Solltet ihr noch keinen Hinweis zur Verfügbarkeit erhalten haben, könnt ihr in den "Einstellungen" unter den Geräteinformationen nachsehen. Möglicherweise steht der manuelle Download bereits zur Verfügung. Zuletzt hat Samsung ein Update ausgerollt, das den Fingerabdrucksensor verbessern soll. Weitere Aktualisierungen sind angekündigt. Informationen liefert euch auch unser Testbericht.