Wenn ihr noch ein älteres Wearable von Samsung nutzt, dann könnte euch euer nächstes Smartphone zum Upgrade zwingen. Denn ab dem Galaxy S21 werden ältere Uhren und Fitnesstracker der Gear-Serie nicht länger unterstützt. Auch andere neue Samsung-Telefone werden sich nicht mehr mit den Wearables verbinden lassen.

Trag ihr noch eines von Samsungs-Gear-Geräten am Handgelenk? Dann solltet ihr beim Neukauf eines Galaxy-Smartphones einmal genauer hinsehen. Denn ab 2021 verlieren neue Galaxy-Handys die Kompatibilität zu diesen Wearables. Das kommende Flaggschiff Galaxy S21 könnte also nicht nur Freude auslösen, sondern auch frustrieren, wenn es sich nicht mit der altbekannten Smartwatch verbinden lässt. Diese Neuerung wurde von Samsung in der Roadmap für Galaxy-Wearables bekannt gegeben, wie GalaxyClub berichtet.

Diese Samsung-Gear-Wearables funktionieren nicht mit dem Galaxy S21

In der Samsung-Gear-App heißt es „Die bestehende Servicequalität älterer Samsung-Gear-Wearables kann nicht alleine durch App-Updates gewährleistet und sichergestellt werden. Daher ist die Verwendung älterer Samsung-Gear-Wearables in Verbindungen mit neuen Samsung Smartphones (Erscheinungsjahr 2021) nicht mehr möglich.“ Was zunächst ärgerlich und schockierend klingt, gilt glücklicherweise zunächst nur für diese recht alten Geräte:

Gear 1

Gear 2

Gear 2 Neo

Gear S

Gear Fit

Alle diese Uhren sind mindestens sechs Jahre alt und schon lange nicht mehr im regulären Handel erhältlich, besonders viele Nutzer sind also vermutlich nicht betroffen. Mit allen aktuellen Galaxy-Smartphones aus dem Jahr 2020 oder davor funktionieren die Wearables auch in Zukunft weiterhin. Ärgerlich ist es für all jene, die noch keinen Grund sehen ihre alte Gear auszutauschen, aber das Upgrade auf ein Galaxy S21 planen. Wenigstens kommuniziert Samsung diesen Schritt frühzeitig und ihr könnt euren Kauf entsprechend planen.