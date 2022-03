Galaxy S22 Ultra knackt seltsamen Weltrekord

Wenn Handy-Hersteller ihr neues Flaggschiff auf den Markt bringen, geht dies meist mit Meldungen zu neuen Bestmarken einher. Das gilt auch für das Galaxy S22 Ultra. Dessen jüngster Weltrekord ist allerdings etwas spezieller.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra (mit Vertrag hier erhältlich) hat es offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft, meldet der Hersteller. Bei der neuen Höchstleistung geht es allerdings nicht um die Kamera, das Display oder den Akku. Samsung feiert sich für eine Bestmarke der etwas anderen Art: Das Modell hält künftig einen Rekord, weil es von den meisten Leuten gleichzeitig an verschiedenen Orten ausgepackt wurde.

Xiaomi-Bestmarke pulverisiert

Die Rekordprüfer bestätigten, dass am 5. März in 17 indischen Städten insgesamt 1820 Leute gleichzeitig ein sogenanntes Unboxing zum Galaxy S22 Ultra gemacht haben. Die Teilnehmer hatten im Rahmen des "EpicUnboxing"-Events nicht nur ein Smartphone erhalten, sondern als Dank auch eine Galaxy Watch 4 und die Galaxy Buds 2.

Und so unkonventionell sich der Rekord anhört: Die Kategorie ist nicht ganz so neu. Xiaomi veranstaltete im Dezember 2019 ein ähnliches Event und ließ in New York 703 Leute gleichzeitig Hardware auspacken. Die Hersteller buhlen also durchaus mit skurrilen Mitteln um die Gunst der Kunden – und tun viel dafür, ihr Gerät "Weltrekordhalter" nennen zu können.

Hält das Galaxy S22 Ultra, was es verspricht?

Ob das Samsung-Handy (mit Vertrag) den Namen "Weltrekordhalter" auch in der Praxis zu Recht trägt – und um die alltägliche Performance geht es bei einem Smartphone ja – hat für euch Linda bereits herausgefunden. Alle Informationen rund um das Handy findet ihr in unserem Test zum Galaxy S22 Ultra.

Für die aktuelle Galaxy-S22-Reihe sind es übrigens nicht die ersten Bestmarken. Das Display des Ultra-Modells knackte bereits dank einer maximalen Helligkeit von 1750 Nits

einen Rekord. Zudem scheint der Vorverkauf besonders gut gelaufen zu sein. Laut Samsung hat sich vor dem Marktstart noch kein Samsung-Flaggschiff so gut verkauft. Mittlerweile ist das Galaxy S22 Ultra im Handel. Das Galaxy S22 (hier mit Vertrag) und Galaxy S22+ folgen Mitte März.