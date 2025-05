Was Mikael Krekula kürzlich beim Eisfischen im Kalix-Fluss erlebt hat, liest sich fast wie ein Werbeclip für Samsung: Sein Galaxy S23 Ultra fiel durch ein Loch im Eis in den Fluss. Und obwohl es stundenlang in eisiger Tiefe lag, tauchte es später quicklebendig wieder auf.

Der Vorfall ereignete sich bei eisigen Temperaturen und unter besonderen Bedingungen: Das Smartphone versank rund drei Meter tief im eiskalten Wasser – und blieb dort über fünf Stunden liegen. Laut IP68-Zertifizierung sollte das Galaxy S23 Ultra eigentlich maximal 30 Minuten in bis zu 1,5 Metern Tiefe überstehen. Doch das Gerät bewies deutlich mehr Durchhaltevermögen, als es die Norm vorgibt.

Ein Netz, ein Ast – und ein kleines Wunder

Die Bergung gelang am Ende mit einem improvisierten Werkzeug: einem Sommer-Kescher an einem Birkenast. Als Krekula das Telefon schließlich aus dem Wasser zog, dürfte er das Schlimmste erwartet haben. Stattdessen passierte etwas völlig anderes: Das Galaxy S23 Ultra schaltete sich sofort ein – inklusive Push-Mitteilungen. Kein Neustart, kein Trocknen, kein technischer Totalschaden.

Krekulas erste Reaktion? Er dachte, seine gesamte digitale Existenz sei mit dem Handy im Fluss versunken. "Fotos, Ausweise, Karten, Apps – einfach alles weg", schildert er. Doch das Smartphone ließ sich davon nicht beeindrucken.

Mehr als nur IP68: Wie robust ist robust genug?

Dass das Galaxy S23 Ultra dieses Missgeschick so souverän überstanden hat, liegt vermutlich nicht allein an der offiziellen Schutzklasse. IP68 heißt nicht automatisch, dass Geräte exakt nach diesen Parametern versagen, wenn sie darüber hinaus belastet werden. Vielmehr zeigt der Fall, wie hochwertig moderne Geräte mittlerweile gebaut sind – und dass sie auch härteren Alltagsbedingungen standhalten können.

Samsung hat damit nicht nur ein Ausrufezeichen in puncto Zuverlässigkeit gesetzt. Auch Konkurrenten wie Apple oder Google setzen auf den gleichen IP-Standard – doch Berichte über ähnlich robuste Einsätze sind eher selten. Für den Nachfolger, das Galaxy S25 Ultra, ist das auf jeden Fall ein starkes Argument. Hier geht's zum Angebot:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50 GB+) ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1022 € Cyberport

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht