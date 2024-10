Liefert Samsung das Galaxy S25 tatsächlich mit einem MediaTek-Chip aus? Das Gerücht ist seit gestern im Umlauf. Heute hat der Chiphersteller den Dimensity 9400 vorgestellt – einen Top-Prozessor, der in mehreren Top-Handys stecken könnte.

Bei o2 im Angebot: Samsung Galaxy S24 Ultra günstig im Tarif-Bundle

Ob Google Samsung versehentlich die Überraschung verdorben oder schlicht einen Fehler gemacht hat, lässt sich nicht sicher einordnen, doch Fakt ist: Seit dem Blog-Post auf Googles Website DeepMind glauben einige Stimmen der Tech-Community, dass Samsung tatsächlich den Chip-Hersteller wechselt – zumindest für ein paar Galaxy-S25-Modelle.

MediaTeks Dimensity 9400 ist offiziell

Als hätten sie auf den Leak gewartet, hat MediaTek nun den Dimensity 9400 offiziell vorgestellt. Damit ist er der erste im 3-nm-Verfahren gefertigte Chipsatz für Android-Smartphones.

Er verfügt über acht Kerne, von denen der leistungsstärkste mit bis zu 3,63 GHz taktet. MediaTek gibt an, dass der Chip im Single-Core-Vergleich rund 35 Prozent schneller arbeitet als der Vorgänger. Im Multi-Core-Bereich sind es 28 Prozent und die Grafikeinheit performt sogar 41 Prozent schneller.

Als Konkurrenten gelten daher Qualcomms noch nicht vorgestellter Snapdragon 8 Elite und der Apple A18 Pro – die leistungsfähigsten Chips für Smartphones, die der Markt zu bieten hat.

Bei o2 im Angebot: Samsung Galaxy S24+ im Tarif-Bundle

Das spricht für einen Wechsel zu MediaTek

Google hat inzwischen eingeräumt, einen Fehler bei der Chip-Nennung gemacht zu haben. Ein paar Köpfe der Tech-Community (via Sammobile) glauben dennoch, dass Samsung den MediaTek Dimensity 9400 in einigen regionalen Varianten des Galaxy S25 und Galaxy S25+ verbauen wird.

Samsung ist in der Vergangenheit in ähnlicher Weise vorgegangen. Auf dem US-Markt wurden die Galaxy-S-Modelle oft mit Qualcomm-Chips bestückt, während sie bei uns in Europa mit Exynos-Prozessoren ausgestattet waren.

Die Experten glauben, dass in einigen Ländern anstelle des Exynos 2500 der Dimensity 9400 zum Einsatz kommt. Dafür sprechen zwei Dinge: Der Dimensity 9400 ist konkurrenzfähig und daher ein gleichwertiger Ersatz. Außerdem ist er günstiger als der Snapdragon 8 Elite. Letzteres hat ein Leak von Digital Chat Station gezeigt.