Noch ist der Start der Galaxy-S26-Reihe weit entfernt, doch die ersten offiziellen Hinweise lassen nicht lange auf sich warten. In der IMEI-Datenbank sind nun das Galaxy S26 Ultra und überraschenderweise auch das Galaxy S26 Edge aufgetaucht. Was zunächst nach einem kleinen Detail klingt, könnte große Auswirkungen auf Samsungs Strategie haben.

Die Modellnummern SM-S947U (Edge) sowie SM-S948U und SM-S948N (Ultra für USA bzw. Südkorea) bestätigen, dass Samsung an seinen Flaggschiffen für Anfang 2026 arbeitet. Besonders spannend: Das Galaxy S26 Edge ist ungewöhnlich früh mit von der Partie. Denn beim Vorgänger hatte Samsung das Modell erst Monate nach den restlichen Geräten nachgeschoben – was sich offenbar negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Jetzt scheint das Unternehmen aus dem Fehler gelernt zu haben.

Das superdünne Samsung-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Edge Dünner geht's fast nicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge begeistert mit ultraflachem Design, bärenstarker Leistung, großem Top-Display und sehr guter 200-MP-Kamera. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Edge Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen) Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1249,00 € Amazon

Plus-Modell vor dem Aus?

In der Gerüchteküche kursiert schon länger die Theorie, dass Samsung das Galaxy S26 Plus streichen könnte – und die frühe Sichtung des Edge-Modells passt perfekt in dieses Bild.

Offenbar könnte das Edge-Modell in Zukunft die Lücke zwischen Standard- und Ultra-Variante füllen. Der Gedanke: Ein dünnes Design, das eher als Lifestyle-Flaggschiff durchgeht, statt einer aufgebohrten Mittelversion.

Ganz sicher ist das aber noch nicht. Denn auch intern scheint Samsung noch mit sich zu ringen. Sollte sich das Galaxy S25 Edge nicht wie erhofft verkaufen, könnte der Hersteller kurzerhand doch wieder auf das altbekannte Plus setzen. Momentan läuft es wohl auf einen Strategie-Poker hinaus – und der Ausgang ist offen.

Was ist mit Specs und Software?

Zu technischen Details lässt sich bislang nur spekulieren. Die IMEI-Datenbank verrät nichts über Prozessoren, Kameras oder Akkus. Gerüchte sprechen von kleineren Kamera-Änderungen beim Basis-Modell, möglichen Akku-Upgrades – und davon, dass die Ultra-Version weiterhin auf eine klassische Frontkamera setzt, statt eine unter dem Display zu verstecken.

Klarer scheint dagegen der Software-Fahrplan: Die Galaxy-S26-Reihe dürfte mit One UI 8.5 an den Start gehen. Das ".5" deutet dabei auf ein größeres Zwischen-Update hin – konkrete Features bleiben aber noch im Dunkeln. Sobald mehr bekannt ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Bis dahin bleibt es spannend rund um die Galaxy-S26-Reihe.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht