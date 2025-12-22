Kommt euch das bekannt vor? Kaum brodelt die Gerüchteküche rund ums iPhone Fold, will Samsung schon mit einer eigenen Version kontern – noch bevor Apple überhaupt etwas offiziell vorstellt. Ganz ähnlich lief es bereits beim Galaxy S25 Edge, das auffällig an das iPhone Air erinnert.
Laut einem aktuellen Bericht arbeitet Samsung an einem neuen Foldable, das zusätzlich zum Galaxy Z Fold 8 erscheinen und keine Fortsetzung der bisherigen Serie sein soll. Stattdessen will man offenbar ein ganz neues Format ins Rennen schicken – inspiriert vom iPhone Fold. Der vorläufige Name: Galaxy Z Wide Fold. Die Strategie wieder einmal: eine potenziell neue Geräteklasse frühzeitig besetzen, bevor Apple sie endgültig etabliert.
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
- Ohne Vertrag
Wie ein Mini-Tablet im 4:3-Format
Das Galaxy Z Wide Fold soll mit einem 7,6 Zoll großen Hauptdisplay ausgestattet sein – genauso groß wie beim Galaxy Z Fold 6 aus dem Jahr 2024. Auf der Außenseite ist ein 5,4-Zoll-Bildschirm geplant. Beide Modelle, also das Galaxy Z Wide Fold und das iPhone Fold, setzen laut Bericht auf ein 4:3-Seitenverhältnis im geöffneten Zustand.
According to a report from ETNews, Samsung is preparing a new Wide Fold, and its design direction closely mirrors the upcoming iPhone Fold with an extremely high level of precision. There is an important premise that many people deliberately ignore. Samsung is not reacting after… pic.twitter.com/Gt1oh2xY5a— PhoneArt (@UniverseIce) December 22, 2025
Das erinnert eher an ein kleines Tablet als an ein Smartphone im klassischen Format. Durchgesickert ist außerdem: Das neue Foldable soll wie das ebenfalls geplante Galaxy S26 Ultra Wireless Charging mit bis zu 25 W unterstützen. Bislang sind bei Samsung 15 W das Maximum.
Apple macht vor – Samsung zieht nach
Schon beim Galaxy S25 Edge hatte sich Samsung an Apple bzw. am iPhone Air orientiert – und ist dem Konkurrenten mit der Kopie sogar zuvorgekommen. Auch das Galaxy Z Wide Fold könnte vor dem iPhone Fold erscheinen. Aktuell ist das allerdings noch unklar. Beide Geräte sind offenbar für das dritte Quartal 2026 geplant. Ob Samsungs Plan aufgeht, bleibt abzuwarten. Offensichtlich ist, dass der Hersteller sich zunehmend nach Apple richtet. Das Galaxy S26 soll Samsung wegen des iPhone 17 sogar auf den letzten Drücker geändert haben.
Auch interessant
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.